中職／樂天女孩團員異動 沐妍、艾璐結束啦啦隊生涯

樂天桃猿隊今天發布Rakuten Girls團員異動訊息，沐妍、艾璐將在明年1月正式退役，兩人結束精采的啦啦隊女孩生涯。

猿隊指出，沐妍從2013年開始加入當時的LamiGirls，參與猿隊專屬啦啦隊首次擴編的重大轉折，當時身兼數職，全心投入在LamiGirls，協助參與猿隊大小活動，大小通告都看見她的身影；沐妍以身作則帶領學妹學習以及投入場上表演，這9年幫助猿隊專屬啦啦隊在業界晉升龍頭地位，如今光榮卸下啦啦隊制服。

從日本學成歸國的艾璐，2017年以海選擊敗眾人之姿，加入當時的LamiGirls，想要一圓表演夢放棄穩定工作，明年決定褪下啦啦隊制服，轉戰人生新跑道。