中職／終於打破魔咒 安心亞現身：允許大家今晚與我分手！

中信兄弟今年擺脫「年年亞」魔咒，以4:0橫掃獅隊，拿下相隔11年第8座冠軍。而曾在兄弟開幕戰擔任開球嘉賓的安心亞，也在臉書開玩笑表示，「今晚允許大家跟我分手！」讓爪迷們今年終於不用看到「安心亞」。

兄弟過去7年有6次在台灣大賽輸球，始終擺脫不了「7年6亞」的魔咒，持續失望的球迷也常以「安心亞」來嘲諷中信兄弟，今年還利用反向操作，邀請安心亞開球，但最終仍以以6:10吞下敗戰，也讓自知之明的安心亞直呼，「總冠軍戰我不會到!」如今終於打破魔咒，安心亞也在兄弟封王後，分享拋彩帶的照片，允許今晚大家和她分手！

此篇貼文一出立馬吸引5萬人按讚，粉絲也紛紛在底下留言戲稱，「分手快樂」、「謝謝妳的成全」、「謝謝心亞陪伴我們6年，是該放手了。」、「終於甩開妳了～」安心亞也有望兌現今年開幕戰的承諾，在封王遊行與球迷相見歡。