聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／終於打破魔咒 安心亞現身：允許大家今晚與我分手！
中信兄弟今年擺脫「年年亞」魔咒，以4:0橫掃獅隊，拿下相隔11年第8座冠軍。而曾在兄弟開幕戰擔任開球嘉賓的安心亞，也在臉書開玩笑表示，「今晚允許大家跟我分手！」讓爪迷們今年終於不用看到「安心亞」。
兄弟過去7年有6次在台灣大賽輸球，始終擺脫不了「7年6亞」的魔咒，持續失望的球迷也常以「安心亞」來嘲諷中信兄弟，今年還利用反向操作，邀請安心亞開球，但最終仍以以6:10吞下敗戰，也讓自知之明的安心亞直呼，「總冠軍戰我不會到!」如今終於打破魔咒，安心亞也在兄弟封王後，分享拋彩帶的照片，允許今晚大家和她分手！
此篇貼文一出立馬吸引5萬人按讚，粉絲也紛紛在底下留言戲稱，「分手快樂」、「謝謝妳的成全」、「謝謝心亞陪伴我們6年，是該放手了。」、「終於甩開妳了～」安心亞也有望兌現今年開幕戰的承諾，在封王遊行與球迷相見歡。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言