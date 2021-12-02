中職／8年前選秀同梯變成子弟兵 幫林威助打下江山
中信兄弟隊等了11年的總冠軍終於到手，有別於隊史過去7次封王紀錄都在兄弟象時期，這次奪冠是中信集團2014年接手後首次登頂，中信慈善基金會董事長辜仲諒如釋重負，總教練林威助的領軍功力也獲肯定。
兄弟拿到第8座總冠軍，中職史上排名獨居第2，落後統一獅隊兩次，樂天桃猿隊7冠排名第3，接著是味全龍隊4次、富邦悍將隊3次（都是隊史前身興農牛、義大犀牛時期）。
林威助在2013年新人選秀會第3輪被兄弟挑中，前兩輪分別是鄭凱文、謝榮豪，第5輪還有陳家駒。
值得一提的是，中職當年首次在季中舉辦高中畢業球員選秀會，刻意和年底選秀會隔開，陳子豪在第2輪被兄弟、Lamigo桃猿隊同時指名，兄弟經過抽籤勝出，造就他的不同職棒生涯。
當年新人選秀會共有5名旅日球員報名，是歷年最多，都在前3輪被選中，另3人是猿隊許銘傑（第2輪）、犀牛隊林羿豪和蕭一傑（第2、3輪）；兄弟象隊在轉賣中信前，由總教練謝長亨完成最後一次選秀任務，前3輪選進鄭凱文、謝榮豪、林威助，被喻為最大贏家。
林威助2014到17年在兄弟一軍期間，球隊都打進總冠軍賽，結果全遭淘汰；林威助卸下球員身分後，在兄弟二軍擔任總教練3年，今年初掌一軍兵符就封王，8年前被選進球隊的「同梯」，現在都成為子弟兵，在總冠軍賽幫助很大，一起拚下金盃。
兄弟奪下隊史第8冠後，將在台中舉行封王遊行，也有相關優惠活動，仍待球團正式對外公布。
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