中職／曾在菜鳥日強吻林威助 陳子豪和助總一起封王

中信兄弟隊在總冠軍賽4連勝橫掃統一獅隊，奪下隊史第8冠，也是近11年首冠，總教練林威助堅持讓陳子豪打第4棒，這位年紀相差16歲的小老弟也成為封王大功臣，兩位當年選秀「同梯」一起享受生涯最棒的時刻。

林威助、陳子豪都在2013年選秀會被兄弟挑中，當時選秀方式分成兩個階段，陳子豪先在季中的高中生選秀會入列，林威助則在季後新人選秀會獲選。

也許不少兄弟球迷還有印象， 兄弟2014年季前曾在嘉義縣大同技術學院舉行「菜鳥體驗日」，9名新人包括剛從日本職棒阪神虎隊返台發展的林威助，和一堆後輩扮成各種電影、卡通人物亮相，林威助還遭18歲的陳子豪「強吻」，現場笑聲不斷。

林威助當時扮成蘭陵王，陳子豪化身少年Pi，未來的「助總」被親吻時，有人形容這是他的受難日，露出「極度痛苦」的表情。

林威助當時還是很開心，強調日職沒有菜鳥體驗日，感覺非常特別，新球季最大期望是為球隊打出好成績。

鄭凱文是當年選秀狀元，同樣結束日職生涯返台，在菜鳥日打扮成貓女，也說很特別、好玩，希望返台第1季可以拿到冠軍。

兄弟完成2013年選秀會後，由中信集團接手，林威助在球員時期未嘗封王滋味，今年領軍首季如願，當年一起入隊的後輩也圓夢；台灣大賽第3戰陳子豪轟出致勝3分砲、鄭凱文先發6局失兩分奪勝，都為球隊立下大功。