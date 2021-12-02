中職／歷經傷勢與喪痛低潮 陳傑憲心存感激：受上天眷顧

中信兄弟稱霸台灣大賽，以4:0橫掃統一獅。身為獅隊氣氛擔當的陳傑憲，雖然在台灣大賽表現不盡理想，無法帶動球隊士氣，但他還是心存感激地表示，「上天真的很眷顧我」，並將這些挫折幻化為成長的養分。

陳傑憲本季表現起起伏伏，在疫情複賽後還遭遇腰傷和家人過世的瓶頸，在那段間也讓缺少核心人物的獅隊歷經一波大低潮。而進入台灣大賽後，表現依舊沒有回穩，找不到手感的陳傑憲，15個打數僅敲出3支安打，打擊率也只有2成。獅隊主要火力頻頻熄火，也埋下這次台灣大賽無緣衛冕的原因之一。

不過陳傑憲不因此喪氣，在臉書除了感謝球迷外還慶幸自己能參與這次台灣大賽，「雖然在總冠軍賽被對手直落四輸了總冠軍賽.但我覺得上天真的很眷顧我，在今年遇到大大小小的事情過後還能參與台灣大賽，我想跟自己還有大家說聲辛苦了，謝謝愛我支持我的人!」粉絲也紛紛在底下留言打氣，並期盼統一獅明年能捲土歸來。