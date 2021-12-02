快訊

殺妻對折塞進垃圾桶滅證 狠夫辯稱「不小心」仍遭收押

中職／看兄弟屢差臨門一腳終奪冠 林智勝誇學弟好棒

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
林智勝。記者劉學聖／攝影
林智勝。記者劉學聖／攝影

林智勝在Lamigo桃猿隊累積4冠，今年在中信兄弟隊收集第5枚，他也懂得兄弟求冠若渴的心情，看兄弟前幾年歷經亞軍的艱辛，賽後大讚這批學弟好棒。

林智勝今年總冠軍賽僅出賽3打席，但在休息室內保持活躍，稱職扮演啦啦隊，他分享「阿強的禿頭」慶祝手勢由來，「有一天在練習時，我我問宇杰你跟誰投，他就比繞頭頂的動作，我說那誰啊？他說『阿強』。」

林智勝透露，看批踢踢時，常看到張志強、陳偉漢被罵最慘，「但不管他們怎麼被罵，都是照著步伐在訓練，他們就像是綠葉一樣，關鍵時刻幫助球隊。」剛好賽季尾聲林智勝、張志強都先發出賽，「只要他安打我就幫他加油，就一直比、一直比，延伸到冠軍賽，想說氣氛會不會更好，沒意外就越來越好到今天。」

兄弟今年的總冠軍賽28人名單，僅周思齊過往曾隨兄弟奪冠，林智勝的前4冠在轉隊前拿下，今天拿到第5枚戴滿一手，他也笑說：「這一枚最重要，要戴大拇指。」

兄弟過往的7年6亞，林智勝身為敵人的一方時也是「幫兇」，來到兄弟後，前2度隨隊打總冠軍賽都失利。

林智勝回憶，「之前本來有機會，但都差臨門一腳，這次這批學弟非常棒，他們花了3年打冠軍賽，還記得2019年被『扣鬥』，很可憐，去年領先又被逆轉，今年毫無保留橫掃對手，過程非常辛苦，走得跌跌撞撞，當最後一顆球是三振時，我相信大家的心都放鬆了。」

林智勝說這不是結束，「但也是今天而已，因為球隊永遠不會只需要一個冠軍，所以明年我們還會繼續努力，把好的地方維持好，缺失的地方在練習中加強。」

林智勝 張志強 周思齊

延伸閱讀

中職／TS林智勝還沒上場！助總「沒換代打」調度掀討論

中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

中職／兄弟28人名單有林智勝 沒有羅傑斯、官大元

中職／林智勝是總冠軍賽全壘打王 史上唯一單場3響砲

相關新聞

中職／直落四！5比0完封統一獅 中信兄弟奪11年來首冠

歷經11年的等候，中信兄弟隊今晚終於在台南球場拋下黃色彩帶，以5：0擊敗統一獅隊，4連勝之姿拿下隊史自2010年後的首座...

中職／5位教頭未奪冠下台 林威助終成天選之人領軍鑲金

中信兄弟隊經歷6次亞軍、6次失敗，第7度叩關終於圓夢，以4勝0敗橫掃統一獅隊，奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團2014...

中職／爭霸戰前掛急診 林威助奪冠「最感動就是現在」

中信兄弟隊今天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在...

中職／兄弟直落四封王 詹子賢破4成打擊率獲MVP

中信兄弟隊打破「7年6亞」的11年乾旱期，今晚以5：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽拿下四連勝，舉起新款的總冠軍金盃，系列賽M...

中職／「我去年被罵最慘」 詹子賢奪MVP喊落差好大

中信兄弟隊稱霸台灣大賽，詹子賢以系列賽4成17打擊率獲選總冠軍賽MVP，去年爭冠失利被罵到一度關閉臉書，難過到不想出門，...

中職／承認投打守全面皆輸 餅總：重整後再次挑戰兄弟

統一獅隊衛冕失利，而且輸得灰頭土臉，4戰遭到清盤，總教練林岳平賽後先向中信兄弟隊道恭喜，也認這次打來在投、打、守全面皆輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。