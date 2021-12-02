中職／看兄弟屢差臨門一腳終奪冠 林智勝誇學弟好棒

林智勝在Lamigo桃猿隊累積4冠，今年在中信兄弟隊收集第5枚，他也懂得兄弟求冠若渴的心情，看兄弟前幾年歷經亞軍的艱辛，賽後大讚這批學弟好棒。

林智勝今年總冠軍賽僅出賽3打席，但在休息室內保持活躍，稱職扮演啦啦隊，他分享「阿強的禿頭」慶祝手勢由來，「有一天在練習時，我我問宇杰你跟誰投，他就比繞頭頂的動作，我說那誰啊？他說『阿強』。」

林智勝透露，看批踢踢時，常看到張志強、陳偉漢被罵最慘，「但不管他們怎麼被罵，都是照著步伐在訓練，他們就像是綠葉一樣，關鍵時刻幫助球隊。」剛好賽季尾聲林智勝、張志強都先發出賽，「只要他安打我就幫他加油，就一直比、一直比，延伸到冠軍賽，想說氣氛會不會更好，沒意外就越來越好到今天。」

兄弟今年的總冠軍賽28人名單，僅周思齊過往曾隨兄弟奪冠，林智勝的前4冠在轉隊前拿下，今天拿到第5枚戴滿一手，他也笑說：「這一枚最重要，要戴大拇指。」

兄弟過往的7年6亞，林智勝身為敵人的一方時也是「幫兇」，來到兄弟後，前2度隨隊打總冠軍賽都失利。

林智勝回憶，「之前本來有機會，但都差臨門一腳，這次這批學弟非常棒，他們花了3年打冠軍賽，還記得2019年被『扣鬥』，很可憐，去年領先又被逆轉，今年毫無保留橫掃對手，過程非常辛苦，走得跌跌撞撞，當最後一顆球是三振時，我相信大家的心都放鬆了。」

林智勝說這不是結束，「但也是今天而已，因為球隊永遠不會只需要一個冠軍，所以明年我們還會繼續努力，把好的地方維持好，缺失的地方在練習中加強。」