中職／金融球隊第一冠 辜仲諒：等這一冠20年
中信集團2014年入主球隊，中信兄弟隊今天終於站上冠軍的位置，這是母企業為金融業的球隊在中職第一冠，老闆辜仲諒到場參與榮光時刻，他也感性提到，包括和信鯨在內，等這一冠等了20年。
變身「中信兄弟」後，球隊6度爭冠失利，今年終於不再失手，今天以4勝0敗完勝統一獅隊，登頂中職32年總冠軍。
辜仲諒賽後現身球員休息室，奪冠的喜悅藏不住，還與總教練林威助一起嗨比「阿強的禿頭」慶祝手勢。
中信等這一冠真的很久，辜仲諒說：「我們接手兄弟，一共等了20年，中間有和信鯨，我沒有參與管理，兄弟的起伏大家都比我清楚，球隊的文化很重要。」
投入職棒經營，辜仲諒有遠望，「打球贏球、輸球是結果，過程是打球的態度，棒球是我們台灣國人最愛的球，我們有這麼多小朋友在打。」
他說：「為什麼中國信託要買棒球隊，就是要一條鞭，從少棒、青少棒到職棒，對國家很重要，我們台灣資源不多，就靠這個，愛棒球不分任何背景，這就是台灣的價值，台灣人愛棒球，我們一定支持這個。」
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