中職／奪冠瞬間飆淚 王威晨：相信爸爸比我更開心

王威晨今年擔綱中信兄弟隊長，今天與隊友一起拿到總冠軍，最後一個出局數出現時激動掉淚，心中百感交集，他說：「太多好的、壞的感覺都有，想和爸爸分享。」他相信在天上的爸爸王光輝會比自己更開心。

王威晨今年歷經父喪，但始終在球場上展現堅毅的一面，今年以全季穩定的表現，不僅為自己帶回生涯首座安打王，最終還嘗到生涯首座冠軍滋味。

今天在台南球場鎖定總冠軍賽第4勝，最後一個出局數出現，王威晨的眼淚也奪匡而出，他說：「抓到最後一個出局數的時候，真的很多感觸，我馬上就哭了，好的壞的感覺都有，想和爸爸分享，我很開心，我相信他會比我更開心。」

回顧今年球季走來，最終拿下冠軍，王威晨說：「真的很困難，付出了很多，然後用全心全力去練習、比賽，和隊友相處、和教練相處。」他也向球迷表達感謝，「謝謝球迷不放棄，我們也沒有放棄，謝謝關注我們的人，有人關注我們就是好事。」