中職／「我去年被罵最慘」 詹子賢奪MVP喊落差好大

中信兄弟隊稱霸台灣大賽，詹子賢以系列賽4成17打擊率獲選總冠軍賽MVP，去年爭冠失利被罵到一度關閉臉書，難過到不想出門，今年搖身成為致勝功臣，他也覺得落差好大。

兄弟去年爭冠失利，詹子賢招致的罵聲最多，臉書還被球迷「出征」，他也很清楚記得這件事，回想去年心情，還記得當時的難過。

詹子賢說：「畢竟是丘哥（丘昌榮）帶，丘哥把我們裡面很多當作自己弟弟，沒能夠替他打一座總冠軍，可能是太想得到，難過到也不想出門，整天關在自己家裡，我爸媽也說我怎麼心情不好。」

兄弟今年可以稱霸，第一戰的王牌對決由詹子賢的陽春砲打開局面，絕對是系列賽的分水嶺，詹子賢獲選總冠軍賽MVP，他透露心境，「我去年被罵得最慘，也不會因為這樣因此膽怯或是怎樣，就再次面對了，還是做好自己，把自己能力表現出來。」

今年關鍵時刻以球棒建功，他也說跟去年落差很大，「今年這樣，我相信也給我爸媽一個不一樣的回憶。」但他自認不是MVP，也沒想過會拿MVP，因為「其他隊友表現也都很出色」。

詹子賢指出，今年這座冠軍，大家都出了一點力，「連沒有下場的人，智勝、阿強像一家人，不會三振下來就沒有聲音，一直在鼓勵大家。」