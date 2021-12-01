快訊

殺妻對折塞進垃圾桶滅證 狠夫辯稱「不小心」仍遭收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「我去年被罵最慘」 詹子賢奪MVP喊落差好大

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中信詹子賢。 圖／聯合報系資料照片
中信詹子賢。 圖／聯合報系資料照片

中信兄弟隊稱霸台灣大賽，詹子賢以系列賽4成17打擊率獲選總冠軍賽MVP，去年爭冠失利被罵到一度關閉臉書，難過到不想出門，今年搖身成為致勝功臣，他也覺得落差好大。

兄弟去年爭冠失利，詹子賢招致的罵聲最多，臉書還被球迷「出征」，他也很清楚記得這件事，回想去年心情，還記得當時的難過。

詹子賢說：「畢竟是丘哥（丘昌榮）帶，丘哥把我們裡面很多當作自己弟弟，沒能夠替他打一座總冠軍，可能是太想得到，難過到也不想出門，整天關在自己家裡，我爸媽也說我怎麼心情不好。」

兄弟今年可以稱霸，第一戰的王牌對決由詹子賢的陽春砲打開局面，絕對是系列賽的分水嶺，詹子賢獲選總冠軍賽MVP，他透露心境，「我去年被罵得最慘，也不會因為這樣因此膽怯或是怎樣，就再次面對了，還是做好自己，把自己能力表現出來。」

今年關鍵時刻以球棒建功，他也說跟去年落差很大，「今年這樣，我相信也給我爸媽一個不一樣的回憶。」但他自認不是MVP，也沒想過會拿MVP，因為「其他隊友表現也都很出色」。

詹子賢指出，今年這座冠軍，大家都出了一點力，「連沒有下場的人，智勝、阿強像一家人，不會三振下來就沒有聲音，一直在鼓勵大家。」

詹子賢 丘昌榮 中信兄弟

延伸閱讀

中職／中生代扛起重擔 許基宏：小象長大了

中職／兄弟直落四封王 詹子賢破4成打擊率獲MVP

中職／前15次爭冠未見景象 獅隊若0轟將寫隊史頭一遭

中職／九局兩隊未進帳 終場兄弟7：4擊敗獅隊3連勝

相關新聞

中職／直落四！5比0完封統一獅 中信兄弟奪11年來首冠

歷經11年的等候，中信兄弟隊今晚終於在台南球場拋下黃色彩帶，以5：0擊敗統一獅隊，4連勝之姿拿下隊史自2010年後的首座...

中職／5位教頭未奪冠下台 林威助終成天選之人領軍鑲金

中信兄弟隊經歷6次亞軍、6次失敗，第7度叩關終於圓夢，以4勝0敗橫掃統一獅隊，奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團2014...

中職／爭霸戰前掛急診 林威助奪冠「最感動就是現在」

中信兄弟隊今天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在...

中職／兄弟直落四封王 詹子賢破4成打擊率獲MVP

中信兄弟隊打破「7年6亞」的11年乾旱期，今晚以5：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽拿下四連勝，舉起新款的總冠軍金盃，系列賽M...

中職／「我去年被罵最慘」 詹子賢奪MVP喊落差好大

中信兄弟隊稱霸台灣大賽，詹子賢以系列賽4成17打擊率獲選總冠軍賽MVP，去年爭冠失利被罵到一度關閉臉書，難過到不想出門，...

中職／承認投打守全面皆輸 餅總：重整後再次挑戰兄弟

統一獅隊衛冕失利，而且輸得灰頭土臉，4戰遭到清盤，總教練林岳平賽後先向中信兄弟隊道恭喜，也認這次打來在投、打、守全面皆輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。