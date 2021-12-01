中職／中生代扛起重擔 許基宏：小象長大了
等待11年的總冠軍終於在今晚拿下，許基宏賽後一番話，道出中信兄弟隊中生代心聲，「當年那些小象也長大了，小象會背著學長的期待，繼續往下走」。
陳子豪是這段時間的代表人物，2013年加入兄弟時才18歲，錯過了2010年的冠軍，結果到26歲才收下生涯首冠，他說：「很開心，有生之年可以拿到一個總冠軍，沒有辜負期望。」
過去「7年6亞」，陳子豪全數參與，他表示：「前幾年都是學長扛，我的肩膀沒什麼重量，今年才感覺到有點重量。」他也呼應期待，在第三戰敲出帶有勝利打點的三分砲，「想說前面許基宏、詹子賢都扛了，這次也該換我了吧」。
許基宏接受訪問時，先引述了當年「恰恰」彭政閔的名言，「大象走得慢，但終究會走到終點」，這次他想告訴球迷，「當年那些小象也長大了，小象會背著學長的期待，繼續往下走」。
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