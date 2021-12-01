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中職／李振昌初嘗冠軍喊爽 評德保拉不是好的救援投手

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
李振昌。 報系資料照
李振昌。 報系資料照

李振昌穿上中信兄弟隊球衣4年，終於嚐到冠軍滋味，喊話的4個救援點沒拿到，他豪氣說：「沒關係，2個留著明年再拿就好了。」兄弟今天啟用王牌投手德保拉把關第9局，被敲2安打、浮現小危機，李振昌也虧他，「他是一個好的先發投手，不是好的後援投手。」

李振昌奪冠心情直呼爽，他把關2場勝利，今天的封王戰並未登板，華德茲先發8局無失分，兄弟選擇將第9局交給德保拉，一出局後接連出現2安打，讓李振昌心想該不會要上班了，最終連飆2K收尾。

評價德保拉的關門表現，李振昌笑說：「表現滿好的，但前面有個插曲，被打兩安打後，害我緊張了一下，我是不是要上場了，他是一個好的先發投手，不是好的後援投手。」還爆料，「他第一戰的星巴克還沒請。」

李振昌今年在第1戰取得救援點，是他生涯首度在台灣大賽救援成功，當時他期許今年能有4個救援成功入袋就完美了，最終是2次救援成功，他對此也說：「沒關係，兩個留著明年再拿就好了。」

李振昌返台打球4年，今年首度嘗到冠軍滋味，他也知道這支球隊過往累積不少亞軍，「大家一起努力得來的，每個人都付出百分之百努力搶勝，這座冠軍得來不容易，在我回來之前好像就滿多亞軍，很高興可以參與到這次冠軍。」

李振昌 德保拉

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