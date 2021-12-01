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中職／終於比出二 林威助喊出二連霸目標

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊昨天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在台灣大賽開打前一天掛了兩次急診，本來擔心缺陣，還好醫生放行，奪冠後的喜悅，讓他直呼：「最感動就是現在」；圖為林威助（前排左）從中職會長蔡其昌（前右）拿下冠軍金盃。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊昨天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在台灣大賽開打前一天掛了兩次急診，本來擔心缺陣，還好醫生放行，奪冠後的喜悅，讓他直呼：「最感動就是現在」；圖為林威助（前排左）從中職會長蔡其昌（前右）拿下冠軍金盃。記者劉學聖／攝影

過去六次在總冠軍賽鎩羽而歸，中信兄弟隊成員拍照手都比「一」，不想比出聯想到「亞軍」的「耶」手勢，今晚終於拿下暌違11年的總冠軍，總教練林威助也順應球迷的期望，比著「二」的手勢，說出明年的「二連霸」目標。

兄弟今晚以5：0擊敗統一獅隊，4勝0敗拿下中職32年總冠軍，平時板著一張臉的林威助也終於放鬆表情管理，看到球迷的呼喊，直呼這趟旅程「好累，但是好幸福」，結果林智勝立刻衝出來潑灑勝利的啤酒。

回顧這四戰，林威助認為第一場最為關鍵，靠著德保拉先發8局無失分的好投，以2：0拿下首勝，「有了第一場，打擊、守備、投手感覺都放開了一點」。

封王的過程中，林威助想感謝的人非常多，點名球團、隊職員、教練團、防護員、情蒐人員，今年的漫長球季，也特別感謝辛苦的球員，林威助也開了自己的玩笑說：「因為我平常也滿撈叨的，對他們要求滿多。」

被問到接下來的目標，林威助側耳傾聽了一下球迷的聲音，接著呼應他們的答案，右手慢慢比出二，然後說出：「二連霸。」

中信兄弟隊昨天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在台灣大賽開打前一天掛了兩次急診，本來擔心缺陣，還好醫生放行，奪冠後的喜悅，讓他直呼：「最感動就是現在」；圖為總教練林威助（右）比出愛心手勢慶祝。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊昨天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在台灣大賽開打前一天掛了兩次急診，本來擔心缺陣，還好醫生放行，奪冠後的喜悅，讓他直呼：「最感動就是現在」；圖為總教練林威助（右）比出愛心手勢慶祝。記者劉學聖／攝影
中信兄弟總教練帶領球隊贏得隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影
中信兄弟總教練帶領球隊贏得隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影

林威助 林智勝 統一獅

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