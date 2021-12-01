中職／終於比出二 林威助喊出二連霸目標

過去六次在總冠軍賽鎩羽而歸，中信兄弟隊成員拍照手都比「一」，不想比出聯想到「亞軍」的「耶」手勢，今晚終於拿下暌違11年的總冠軍，總教練林威助也順應球迷的期望，比著「二」的手勢，說出明年的「二連霸」目標。

兄弟今晚以5：0擊敗統一獅隊，4勝0敗拿下中職32年總冠軍，平時板著一張臉的林威助也終於放鬆表情管理，看到球迷的呼喊，直呼這趟旅程「好累，但是好幸福」，結果林智勝立刻衝出來潑灑勝利的啤酒。

回顧這四戰，林威助認為第一場最為關鍵，靠著德保拉先發8局無失分的好投，以2：0拿下首勝，「有了第一場，打擊、守備、投手感覺都放開了一點」。

封王的過程中，林威助想感謝的人非常多，點名球團、隊職員、教練團、防護員、情蒐人員，今年的漫長球季，也特別感謝辛苦的球員，林威助也開了自己的玩笑說：「因為我平常也滿撈叨的，對他們要求滿多。」