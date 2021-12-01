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中職／承認投打守全面皆輸 餅總：重整後再次挑戰兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者劉學聖／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者劉學聖／攝影

統一獅隊衛冕失利，而且輸得灰頭土臉，4戰遭到清盤，總教練林岳平賽後先向中信兄弟隊道恭喜，也認這次打來在投、打、守全面皆輸，「我們會重整，希望明年再次跟兄弟挑戰。」

獅隊的台南主場依然未能守成，今天再以0：5輸球後，4戰結束台灣大賽，去年從1勝3敗逆襲奪冠的劇本沒能重演，反倒遭兄弟全面碾壓。

退無可退的第4戰，獅隊不僅長打繼續難產，連安打都少見，面對華德茲頻頻飆破150公里的投球，8局任內只出現2安打，德保拉9局關門，雖出現2安打，郭阜林、陳重廷連兩棒三振後，為兄弟鎖定勝果。

林岳平表示，「沒有對戰過（華德茲），速度快，天氣又滿冷的，不是那麼好應付，前6局沒辦法上壘，無法先得分，一開局先失誤奉送對方分數，很辛苦在打這場比賽。」

獅隊4場打來不曾領先，林岳平說知道不好打，但沒料到是這樣的結果，「對方確實所有最好的戰力都壓上來，完全是我們整體戰力不如兄弟象。」

「先恭喜中信兄弟，我們確實表現不如對方，不管投打守皆輸。」林岳平表示，兄弟拿到久違的冠軍，也確實看到他們的渴望，「今年我們失利了，我們會重整，希望明年再次跟兄弟挑戰。」

林岳平也感謝今年選手一整季奮戰，「雖然沒辦法達到最終目標，但選手不斷為球隊創造機會，在最後時間點表現不如預期，賽季結束後好好休息，再針對今年缺失，在明年好好改進。」

林岳平 中信兄弟

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