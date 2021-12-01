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中職／爭霸戰前掛急診 林威助奪冠「最感動就是現在」

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
打了快一年的比賽，林威助直言「最感動的就是現在」。 中央社
打了快一年的比賽，林威助直言「最感動的就是現在」。 中央社

中信兄弟隊今天以5：0擊敗統一獅隊，以4勝0敗奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團入主後首冠，總教練林威助賽後透露病況，在台灣大賽開打前一天掛了兩次急診，本來擔心缺陣，還好醫生放行，奪冠後的喜悅，讓他直呼：「最感動就是現在」。

兄弟歷任5位教頭未奪冠下台，林威助成功拿下最重要的第4勝，執掌兵符第一年就帶隊奪冠，成為史上第9人。賽後被問到心情，他說：「終於可以好好的休息了，很累，也很興奮、很高興，感謝球團的支持，選手和各個行政、防護員的配合，球迷的支持。」

林威助直言，今年球季很漫長，打到今天已經12月1日了，打了快一年的比賽，「最感動的就是現在」。他坦言壓力很大，「一直想要讓這些球員變好變強，他們也跟著我一起走到現在，得到最好的果實。」

林威助結束旅日生涯後，跨入中職的第一年，就是中信入主的第一年，全程參與了這支球隊一冠難求的日子。他說：「我進來時是中信兄弟第1年，8年了，第1年目標就是冠軍，現役時沒辦法拿到，今年執教第一年拿到，我覺得也是美好的，終於拿到了。」

奪冠後最想做的事，林威助笑說想放空一下，猶豫了一下後透露，「比賽前一天凌晨兩點我去掛急診，晚上又去斷層檢查，腸胃有點感染，本來想說我該不會這麼衰吧！總冠軍賽了，還沒辦法站在總教練的位置，最後有HOLD住，醫生也讓我回來。」

現場媒體說是「抱病帶隊」，林威助又展現堅毅的一面，「不算抱病，我想要堅持在我的崗位。」

球團老闆辜仲諒今天也現身台南球場，在場邊見證他等待已久的冠軍，林威助也透露與他的對話，「他說相信我做得到，他說你的努力我有看到。」

林威助。記者劉學聖／攝影
林威助。記者劉學聖／攝影

林威助 中信兄弟 統一獅

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