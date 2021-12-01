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中職／兄弟直落四封王 詹子賢破4成打擊率獲MVP

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽中信兄弟四連勝，在台南球場客場拋下黃彩帶，拿下隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽中信兄弟四連勝，在台南球場客場拋下黃彩帶，拿下隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊打破「7年6亞」的11年乾旱期，今晚以5：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽拿下四連勝，舉起新款的總冠軍金盃，系列賽MVP由打擊率4成17的詹子賢收下，勝隊優秀球員德保拉、敗隊優秀球員林安可。

詹子賢在總冠軍賽前兩戰都開轟，4戰總計12打數5安打，成為全隊打擊率最高的球員，2轟也與許基宏並列最多，另有2分打點、5分得分。

德保拉則是在首戰投出8局無失分的表現，幫助球隊以2：0搶下首勝，今天第4戰更在9局登板，收下最後三個出局數，累計9局無失分、7次三振，獲選優秀球員。

獅隊林安可在總冠軍賽敲出7支安打，是兩隊球員中最多，打擊率則是4成38，共下2分打點、3分得分，然而獅隊全隊都未開轟，難敵兄弟攻勢。

中信兄弟以直落四擊倒對手，這是聯盟史上第5次出現4勝0敗封王場景，第一次是2002年兄弟象，接下來依序為2005年興農牛、2006年LaNew熊隊、2013年統一獅隊。

統一獅 中信兄弟 詹子賢

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