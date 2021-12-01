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中職／直落四！5比0完封統一獅 中信兄弟奪11年來首冠

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中職／5位教頭未奪冠下台 林威助終成天選之人領軍鑲金

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中信兄弟隊總教練林威助領軍首季，奪下隊史第8座總冠軍。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊總教練林威助領軍首季，奪下隊史第8座總冠軍。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊經歷6次亞軍、6次失敗，第7度叩關終於圓夢，以4勝0敗橫掃統一獅隊，奪下隊史第8座總冠軍，也是中信集團2014年入主以來首冠，期間等待超過4000個日子，總冠軍賽勝率不到4成，5位教頭沒拿到冠軍下台，林威助終成天選之人。

兄弟今天在台南球場以5：0擊敗獅隊，直落4完成球團期待已久的封王大業，球迷緊握的黃色彩帶終於拋出。

兄弟前一冠已要追溯到2010年，為距今最久未重溫冠軍滋味的球隊，年年打造豪華陣容、補強不餘遺力，收總冠軍賽門票不成問題，卻屢在最後一哩路潰敗。

回顧這段11年冠軍荒，兄弟共歷經4057天、1320場例行賽，打了38場總冠軍賽居所有球隊之冠，卻是唯一勝率不到4成的球隊（15勝23敗、勝率3成95），前7年6度爭冠失利，兩次3勝1敗領先卻拿不下最重要的第4勝，成為兄弟的傷痕。

歷任教頭從謝長亨、吳復連、史耐德、伯納到丘昌榮，吳復連2次帶隊爭冠落敗，另外4人各1次，被虧拿不到冠軍就換總教練，直到今年終於出現首位冠軍教頭。

林威助升任一軍教頭首年，率兄弟鑲金，列名史上第9位執掌兵符第一年就奪冠的總教練，前8人依序為1990年味全龍隊宋宦勳、1993年兄弟象隊山根俊英、2001年兄弟象隊林易增、2004年興農牛隊劉榮華、2007年統一獅隊呂文生、2010年兄弟象隊陳瑞振、2013年統一獅隊陳連宏，以及2020年統一獅隊林岳平。

統一獅 吳復連 林威助

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