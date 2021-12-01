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中職／直落四！5比0完封統一獅 中信兄弟奪11年來首冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽中信兄弟四連勝，在台南球場客場拋下黃彩帶，拿下隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽中信兄弟四連勝，在台南球場客場拋下黃彩帶，拿下隊史第八座總冠軍。記者劉學聖／攝影

歷經11年的等候，中信兄弟隊今晚終於在台南球場拋下黃色彩帶，以5：0擊敗統一獅隊，4連勝之姿拿下隊史自2010年後的首座中華職棒總冠軍。

這段等待有多漫長？2010年兄弟的奪冠陣容，今年只剩周思齊仍在28人名單中，最近7年有6次闖進總冠軍賽，卻都鍛羽而歸，距離冠軍的最後一步，終於在今年走到美好終點。

相較前三戰砲聲隆隆，兄弟今晚發揮基本功，單場4次犠牲短打平台灣大賽記錄，加上11支安打，攻下5分，首局王威晨敲安後，靠著失誤、犧牲觸擊推進到二、三壘，陳子豪的高飛犧牲打先馳得點，就是最好縮影。

接下來4局周思齊保送、詹子賢安打後，又是犧牲觸擊推進，接下來高宇杰、岳政華敲安各有1分打點；7局則是單局4支安打，包括兩支二壘打，陳子豪、岳東華安打各添1分。

華德茲更是狠狠封鎖獅隊打線，前5局只因保送上壘一次，直到6局1出局後，才被蘇智傑敲出本場第一支安打，7局雖然被陳重廷敲安、8局投出觸身，但都靠著雙殺瞬間化解攻勢。

9局面對獅隊「外野三帥」連線，兄弟推出首戰先發左投德保拉上場關門，抓到蘇智傑出局後，被陳傑憲、林安可接連敲安，形成一、三壘有人，接著三振郭阜林，沒想到還沒三振陳重廷，現場球迷「放槍」，拋出彩帶，導致比賽中斷，還好仍是再見三振收尾，再拋一次彩帶。

華德茲總計98球投完8局，僅被敲2支安打，沒有失分，5次三振、3次四死球，拿下勝投以及封王戰的單場MVP。

中華職棒中信兄弟陳子豪。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟陳子豪。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟許基宏。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟許基宏。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟投手華德茲。記者劉學聖／攝影
中華職棒中信兄弟投手華德茲。記者劉學聖／攝影

陳重廷 周思齊

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