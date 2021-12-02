不當自己討厭的人 陽明舒治浩撐過傷痛一戰成名

我討厭半途而廢的人，希望自己不要成為那種人。

陽明高中投手舒治浩今年在黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽對高苑工商投出完封一戰成名，令人好奇這位名不見經傳好手的經歷，他對自己也有期許，未來目標挑戰職棒。

能讓南部強權高苑工商首次擋在黑豹旗8強外，高三的舒治浩一夫當關壓陣成為關鍵，但成功非一朝一夕達成，身高175公分的舒治浩身材不算特別突出，但最快球速能達147公里，高中階段球速大幅成長近30公里，相當驚人，重量訓練幫了大忙，陽明高中教練團也下了不少苦心。

「大舒」舒治浩與雙胞胎弟弟「小舒」舒治偉都是陽明國、高中培養出的球員，舒治浩在國三快畢業時因韌帶嚴重撕裂傷高掛免戰牌，選擇不開刀而是復健休養，舒治浩坦言，不想放棄棒球，也怕開刀有風險，所以積極復健，在體能教練呂宗恩開出適合的菜單協助下，休息一年半才復出，「那是我打球以來唯一想放棄的一次，真的很累，但因為太愛棒球了，沒想那麼多，還是想繼續打下去，因為不想成為自己討厭的那種人。」

舒治浩(左)與弟弟舒治偉是雙胞胎，從國小到高中都同隊一起打棒球。 中央社

大舒在教練眼中是活潑又認真的球員，三年前開始加入陽明協助體能的呂宗恩說，一開始接觸覺得舒治浩球技很普通，但他受傷期間會把開出的菜單做完，不會偷懶，當時還是希望他先把身體素質調好，才有本錢，球速從高一不到120公里，到高二140公里，現在則有147公里，進步明顯。

舒治浩傷後復出第一戰就是去年的黑豹旗，球速直接升到142公里，不過控球不是太穩，他說，受傷的地方不敢出力還是有陰影，在總教練李杜宏微調手的擺臂下，變得較穩定，今年控球也有進步。

舒治浩勤做重量訓練，球速進步很快。 呂宗恩／提供

弟弟以野手發展，舒治浩則專職投手，兩人自小到大都同隊，個性也相似，舒治浩說，姑丈有打過棒球，小時候常跟他們傳接球，因而產生興趣，在就讀桃源國小時就加入棒球隊，到國中想往科班球隊發展才來到陽明，家人也都很支持，跟弟弟算是良性競爭，「就算放假，每天一定要摸球，兩人剛好可以傳接球動一動。」

陽明高中在今年黑豹旗打出第八名佳績。 中華棒協／提供

在呂宗恩的眼中，舒治浩還非完成體，肌肉量還不足，成熟度也還不夠，目前球速雖已有147公里，但他看好持續訓練下去，大概再一年就有機會突破150公里、甚至155公里，屆時再來挑戰職棒也不遲，因此希望他先準備好；舒治偉則認為，高三這一年是關鍵年，能不能投出更好成績證明自己，才會決定是否投入選秀，而球速150公里也是他未來追尋的目標之一。