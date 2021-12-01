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中職／獅爭冠背水一戰 有一數據支撐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽第四戰，統一獅隊在背水一戰推出投手胡智為先發。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四戰，統一獅隊在背水一戰推出投手胡智為先發。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊在中職總冠軍賽握有3勝0敗絕對優勢，統一獅隊今晚在台南主場背水一戰，有一項數據站在他們這邊，就是獅隊過去面對「被聽牌」局面，勝率是6成。

在今年之前，中職總冠軍賽史上共出現過60次的背水一戰，包括「贏球奪冠、輸球回家」的第7戰，結果是32勝28敗，在背水一戰拿下勝利的機率超過5成。

獅隊隊史在總冠軍賽遇過15次的背水一戰，戰績是9勝6敗，其中對戰中信兄弟（含兄弟象）是6勝2敗，正處於5連勝，包括去年在1勝3敗下連贏3場逆轉奪冠，2008、09年則都是在第7戰從兄弟手中搶下勝利。

不過，獅隊目前正處於0勝3敗的不利局面，中職過去從未有球隊從0勝3敗逆轉奪冠的紀錄，而獅隊前一次處於0勝3敗是2006年對戰LaNew熊隊，最終被直落四淘汰。

中職 中信兄弟 統一獅

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