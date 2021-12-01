中職／助總特調 兄弟開轟趴從季末洲際3連戰嗅到端倪

季末經歷了一段「死屍打線」的低潮期，中信兄弟隊在總冠軍賽前3戰展現驚人火力，7轟已破隊史紀錄，打擊教練石志偉點出例行賽最後的洲際3連戰，加上整周在主場的備戰，總教練林威助授意課表，加上選手在家備戰的硬體支援，打線重新獲得升溫。

石志偉指出，球員整季打來難免有週期，剛好在10月後遇到低潮，但例行賽最後3戰回到洲際及一周備戰，成為關鍵時期，在助總的授意下，有為選手安排特打課表，加上主場的水療、熱療設施完善，方便選手自己調整。

兄弟的火力噴發，在洲際的最後3連戰已開始嗅出端倪，3戰敲出7轟產量驚人，進入總冠軍賽後也是一樣的基調，前3戰炸裂7轟，已破隊史在總冠軍賽的最多轟紀錄。

石志偉提到，在總冠軍賽用全壘打拿到這麼多分數，當然不常見，「他們可能太渴望了，那個企圖心真的滿強，看他們這次比賽，滿感動的。」

兄弟這7轟的主人，包括詹子賢、許基宏、陳子豪，都屬中生代球員，石志偉也看到他們的成長，「心理層面、韌性跟強度，中生代強悍了許多，對比賽成熟度也越來越好，經歷好幾次大賽，知道自己該怎麼做，總教練也安排了一些指導，打擊部門兩個教練在看。」

助總上任以來，第一作戰原則就是「態度」，石志偉也透露，「他強調基礎面的訓練，平常讓他們累積，基礎做得越好，比賽穩定性越好，自然結果會越好；球場上要求專注，就是他常講的態度，練習時這麼做，比賽中自然呈現，比賽就會跟練習時差不多。」