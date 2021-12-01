快訊

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

欣葉日本料理喊漲 明年元旦起調漲80至120元

中職／助總特調 兄弟開轟趴從季末洲際3連戰嗅到端倪

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者劉學聖／攝影

季末經歷了一段「死屍打線」的低潮期，中信兄弟隊在總冠軍賽前3戰展現驚人火力，7轟已破隊史紀錄，打擊教練石志偉點出例行賽最後的洲際3連戰，加上整周在主場的備戰，總教練林威助授意課表，加上選手在家備戰的硬體支援，打線重新獲得升溫。

石志偉指出，球員整季打來難免有週期，剛好在10月後遇到低潮，但例行賽最後3戰回到洲際及一周備戰，成為關鍵時期，在助總的授意下，有為選手安排特打課表，加上主場的水療、熱療設施完善，方便選手自己調整。

兄弟的火力噴發，在洲際的最後3連戰已開始嗅出端倪，3戰敲出7轟產量驚人，進入總冠軍賽後也是一樣的基調，前3戰炸裂7轟，已破隊史在總冠軍賽的最多轟紀錄。

石志偉提到，在總冠軍賽用全壘打拿到這麼多分數，當然不常見，「他們可能太渴望了，那個企圖心真的滿強，看他們這次比賽，滿感動的。」

兄弟這7轟的主人，包括詹子賢、許基宏陳子豪，都屬中生代球員，石志偉也看到他們的成長，「心理層面、韌性跟強度，中生代強悍了許多，對比賽成熟度也越來越好，經歷好幾次大賽，知道自己該怎麼做，總教練也安排了一些指導，打擊部門兩個教練在看。」

助總上任以來，第一作戰原則就是「態度」，石志偉也透露，「他強調基礎面的訓練，平常讓他們累積，基礎做得越好，比賽穩定性越好，自然結果會越好；球場上要求專注，就是他常講的態度，練習時這麼做，比賽中自然呈現，比賽就會跟練習時差不多。」

石志偉 許基宏 陳子豪

延伸閱讀

中職／為了鄭凱文的勝投轉動腦袋瓜 助總罕見分神

中職／兄弟拚奪冠推華德茲戰胡智為 助總：第4勝最困難

中職／總冠軍都靠全壘打得分 林威助點出分水嶺

中職／2萬象迷熱情應援收到了 助總：很幸福

相關新聞

中職／總冠軍G4打線 兄弟複製貼上、獅左打三星連線

中華職棒總冠軍賽第四戰今天在台南球場開打，取得三勝0敗的中信兄弟隊排出與前一場相同的打線，統一獅隊則將「外野三帥」排在前...

中職／獅隊連輸3場換陳重羽蹲捕 林岳平：在懸崖邊了

統一獅隊輸掉總冠軍賽前3戰，今天先發打線繼續變陣，換掉捕手林岱安，啟用陳重羽蹲捕，總教練林岳平很直白回應：「岱安3場都沒...

中職／球棒借一下催生陳子豪3分砲 黃鈞聲：是他厲害

陳子豪昨天在總冠軍賽第3戰一棒炸裂，以三分砲為中信兄弟隊搶下聽牌勝，隊友黃鈞聲的球棒意外助一臂之力，出借球棒的第1打席就...

中職／為了鄭凱文的勝投轉動腦袋瓜 助總罕見分神

中信兄弟隊昨天以7：4贏下總冠軍賽第3戰，總教練林威助賽後第一時間誤以為先發投手鄭凱文沒有勝投，意識到可能錯誤後，腦袋思...

中職／想學紅襪逆轉封王 獅缺Key man翻轉氣勢

一年一度的台灣大賽來到第三場賽事，統一7-ELEVEn獅總算回到主場，不過他們並未選擇最得心應手的台南球場，而是來到澄清湖。兄弟派出鄭凱文出戰，獅隊則由猛威爾迎戰，戰局與前兩戰一樣，中信靠著全壘打致勝

日職／與樂天續約成億元男 宋家豪目標日本一

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布與兩名外籍選手續約，分別是台灣好手宋家豪、美籍投手布希尼斯（Alan Busenitz），宋家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。