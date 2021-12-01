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中職／看陳子豪7年6亞摧殘 周思齊：他才26欸！

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
陳子豪。記者劉學聖／攝影
陳子豪。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊在總冠軍賽迅速搶下3勝，中生代球員的表現功不可沒，尤其完整經歷7年6亞的陳子豪，讓周思齊感觸很深，話語中不改幽默，「他才26欸！已經經歷了快10年、7年6亞的摧殘。」

周思齊在第2戰為學弟一肩扛起壓力，第1局就敲出三分砲，賽後訪問幽默風趣還拉陳子豪下水，讓球迷意外注意到儘管年紀相差14歲，但兩人都完整參與兄弟的7年6亞。

實際上，目前仍在兄弟陣中的現役球員，完整參與7年6亞的野手，包括周思齊、陳子豪、張志豪，投手則無人全程與共，鄭凱文、官大元的5次並列最多，鄭凱文2015年8月右手骨刺開刀、球季提前結束，官大元則是去年未被帶進28人名單。

陳子豪年僅19歲時就打總冠軍賽，他也坦言前幾次因為年紀較小，都是跟在學長後面，出賽以代打、代跑為主，自己感受比較沒那麼深，「這幾年要扛先發，會感到比較可惜，有這麼多機會沒有把握住。」

談到學弟們的成長，周思齊直言：「我不是看1年，我是看了10年，他們這一批以陳子豪最早，他13年選到進來，也看了快10年了，變很成熟，從18歲到26歲，從剛進來不適應，碰到事情會逃避，現在會很勇敢去面對狀況、承擔責任。」

他點出，兄弟的文化是世代傳承，過去學長是這麼教他的，現在他也看到了同樣的傳承，「中生代的提升，也會帶動年輕的，就像昨天岳政華的短打就滿聰明的。」」

今年兄弟屢在關鍵時刻開轟，展現成熟的心理素質，周思齊說不意外，因為他們本來就很好，「最不一樣的地方是，對球賽的解讀能力提升很多，球商進步滿多的。」

周思齊 陳子豪 官大元

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