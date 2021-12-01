中職／索沙冬盟復出狀況良好 還解決前MLB強打普伊格

富邦悍將最強洋投索沙今年4月動左膝十字韌帶重建手術，因此提前結束在中職球季，近日他加盟多明尼加冬季聯盟東方之星隊，復出狀況良好，甚至解決掉前大聯盟強打普伊格（Yasiel Puig），讓富邦球團產生招募他歸隊的想法。

索沙是在今年3月21日對上樂天桃猿先發跌倒傷退，經檢查是膝蓋舊傷復發，隨後就立即動手術，經過8個月的養傷，才重新站回棒球場上。

29日他在冬盟對上東方公牛隊一戰復出，以中繼之姿在4局下登板投球，雖然沒有飆出三振反而給到2次保送，但投了3局沒有失分，甚至還解決曾經單季敲出28轟的前道奇強打者普伊格。

索沙今年在中職只投2場共10局，戰績1勝0敗，防禦率1.80，由於傷勢的緣故因此沒有太多展現自己的機會，不過富邦悍將仍持續在追蹤他的近況，並和他一直有保持聯繫，日前副領隊沈鈺傑就曾表示，會等到球季結束後一併討論隊上洋將的去留，不排除明年找他回來的可能。