聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／總冠軍G4打線 兄弟複製貼上、獅左打三星連線
中華職棒總冠軍賽第四戰今天在台南球場開打，取得三勝0敗的中信兄弟隊排出與前一場相同的打線，統一獅隊則將「外野三帥」排在前三棒，要用蘇智傑、陳傑憲、林安可的左打連線應戰。
獅隊開路先鋒從陳傑憲換成蘇智傑，蘇智傑生涯對戰右投打擊率3成26、本季2成93，都高於對左投的2成53、2成33；陳傑憲移往第二棒、林安可排第三棒，面對右投華德茲，獅隊開局就全左打伺候。
兄弟先發投手華德茲在球季後段加入，對獅隊來說相當陌生，本季只有1場後援對決，1.1局被敲出1支安打，有2次四死球，丟掉2分，唯一敲出安打的是張偉聖，另外林子豪遭觸身、陳重廷選到保送。
手握3勝聽牌優勢的兄弟老神在在，打線不變應萬變，完全「複製貼上」前一場打序，兄弟今年面對獅隊先發投手胡智為的團隊對戰打擊率為2成50，其中王威晨、陳子豪及江坤宇都敲出2安打。
中信兄弟隊先發陣容
第1棒：王威晨，三壘手
第2棒：江坤宇，游擊手
第3棒：許基宏，一壘手
第4棒：陳子豪，右外野手
第5棒：周思齊，指定打擊
第6棒：詹子賢，左外野手
第7棒：岳東華，二壘手
第8棒：高宇杰，捕手
第9棒：岳政華，中外野手
投手：華德茲
統一獅隊先發陣容
第1棒：蘇智傑，左外野手
第2棒：陳傑憲，中外野手
第3棒：林安可，右外野手
第4棒：郭阜林，一壘手
第5棒：陳重廷，三壘手
第6棒：林子豪，指定打擊
第7棒：林靖凱，二壘手
第8棒：陳重羽，捕手
第9棒：林祖傑，游擊手
投手：胡智為
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言