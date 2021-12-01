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中職／總冠軍G4打線 兄弟複製貼上、獅左打三星連線

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊排出與前一場相同的打線。 中央社
中信兄弟隊排出與前一場相同的打線。 中央社

中華職棒總冠軍賽第四戰今天在台南球場開打，取得三勝0敗的中信兄弟隊排出與前一場相同的打線，統一獅隊則將「外野三帥」排在前三棒，要用蘇智傑陳傑憲林安可的左打連線應戰。

獅隊開路先鋒從陳傑憲換成蘇智傑，蘇智傑生涯對戰右投打擊率3成26、本季2成93，都高於對左投的2成53、2成33；陳傑憲移往第二棒、林安可排第三棒，面對右投華德茲，獅隊開局就全左打伺候。

兄弟先發投手華德茲在球季後段加入，對獅隊來說相當陌生，本季只有1場後援對決，1.1局被敲出1支安打，有2次四死球，丟掉2分，唯一敲出安打的是張偉聖，另外林子豪遭觸身、陳重廷選到保送。

手握3勝聽牌優勢的兄弟老神在在，打線不變應萬變，完全「複製貼上」前一場打序，兄弟今年面對獅隊先發投手胡智為的團隊對戰打擊率為2成50，其中王威晨、陳子豪及江坤宇都敲出2安打。

中信兄弟隊先發陣容

第1棒：王威晨，三壘手

第2棒：江坤宇，游擊手

第3棒：許基宏，一壘手

第4棒：陳子豪，右外野手

第5棒：周思齊，指定打擊

第6棒：詹子賢，左外野手

第7棒：岳東華，二壘手

第8棒：高宇杰，捕手

第9棒：岳政華，中外野手

投手：華德茲

統一獅隊先發陣容

第1棒：蘇智傑，左外野手

第2棒：陳傑憲，中外野手

第3棒：林安可，右外野手

第4棒：郭阜林，一壘手

第5棒：陳重廷，三壘手

第6棒：林子豪，指定打擊

第7棒：林靖凱，二壘手

第8棒：陳重羽，捕手

第9棒：林祖傑，游擊手

投手：胡智為

陳傑憲 蘇智傑 林安可

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