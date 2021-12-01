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中職／球棒借一下催生陳子豪3分砲 黃鈞聲：是他厲害
陳子豪昨天在總冠軍賽第3戰一棒炸裂，以三分砲為中信兄弟隊搶下聽牌勝，隊友黃鈞聲的球棒意外助一臂之力，出借球棒的第1打席就是全壘打，黃鈞聲對此笑說：「是他厲害啦！」
陳子豪從第1戰起就擔任4棒，僅管一直沒有安打出現，但總教練林威助認為他的擊球扎實，還是相信他的能力，持續將他放在4棒，昨天前3打席還是沒有安打後，累積系列賽連10打數沒有安打，陳子豪也決定換個手氣。
第7局的打席上去前，黃鈞聲就在陳子豪旁邊，黃鈞聲透露，「他就說，借一下、借一下，換個手氣試試看。」
結果意外催生一支超前三分砲，被笑說獎金應該分一半，黃鈞聲笑說：「是他厲害啦！」至於今天是否要繼續出借球棒，他說：「看他囉！」
兄弟打完前3場，共用12名野手，還有4人尚未亮相，其中就包括黃鈞聲，倒是他的球棒率先出戰，參與兄弟搶下第3勝的關鍵打席。
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