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中職／為了鄭凱文的勝投轉動腦袋瓜 助總罕見分神

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
鄭凱文作役先發6局失2分，靠陳子豪7局上的三分砲，讓他取得生涯在台灣大賽首勝。 記者劉學聖／攝影
鄭凱文作役先發6局失2分，靠陳子豪7局上的三分砲，讓他取得生涯在台灣大賽首勝。 記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊昨天以7：4贏下總冠軍賽第3戰，總教練林威助賽後第一時間誤以為先發投手鄭凱文沒有勝投，意識到可能錯誤後，腦袋思索起來，以致下一題又錯失問題，助總罕見恍神畫面，讓球迷覺得稀奇。

鄭凱文作役先發6局失2分，靠陳子豪7局上的三分砲，讓他取得生涯在台灣大賽首勝。

有趣畫面出現在賽後記者會，林威助稱讚鄭凱文的表現，「狀況是不錯，但有幾次隱形失誤，導致他沒辦法拿到勝投，這是比較可惜的。」經由隨隊公關以嘴形提醒，林威助也開始運轉腦袋，「回想一下，換完下來，兩出局後子豪打那支全壘打，好像又有（勝投）。」

林威助在思考同時，錯過了下一個提問，很不好意思回應：「再講一次」，陳子豪在一旁也忍不住偷笑，林威助今天談到此事也笑說：「他以為我中文聽不懂吧？」

林威助也再次肯定鄭凱文的好投，認為昨天確實丟得很好，隊友有幾次守備隱形失誤沒有幫忙，「如果沒有失分，內容應該會更好，尾勁跟控球都滿不錯的。」

助總透露，早在總冠軍賽開打前的教練會議，就定調不管前兩戰打完幾勝幾敗，都是安排鄭凱文投第3場，反倒是華德茲是打完前2戰才決定出賽安排。

兄弟全力搶下第4勝，今天除了鄭凱文外全員待命，象魔力、德保拉都可能登板守護勝利，林威助說：「不排除，第4勝能夠搶下來，先以求勝的戰術去安排。」

林威助 鄭凱文 陳子豪

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