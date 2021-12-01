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中職／獅隊連輸3場換陳重羽蹲捕 林岳平：在懸崖邊了

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
獅隊先發打線繼續變陣，換掉捕手林岱安，啟用陳重羽蹲捕。 聯合報系資料照
獅隊先發打線繼續變陣，換掉捕手林岱安，啟用陳重羽蹲捕。 聯合報系資料照

統一獅隊輸掉總冠軍賽前3戰，今天先發打線繼續變陣，換掉捕手林岱安，啟用陳重羽蹲捕，總教練林岳平很直白回應：「岱安3場都沒贏，轉換一下看看。」

獅隊的衛冕之路走到窮途末路，今天在台南球場面臨背水一戰，先發投手交給胡智為，對壘兄弟洋投華德茲。

前3戰都以全壘打成為勝敗分水嶺，獅隊的25支安打裡前24安都是一壘打，缺乏一棒拉抬士氣的長打。餅總也說：「打季後賽這種重要比賽就是需要全壘打，讓球隊士氣、贏球氛圍出現，讓球隊可以到高點，去迎接贏球喜悅，一直錯失機會，反觀下一局一棒就翻轉了。」

獅隊打線持續變陣，希望可以串聯攻勢，今天啟用蘇智傑擔任第1棒，林靖凱則往後調，最大的變動要數陳重羽先發蹲捕，與胡智為搭配。

獅隊前3場都由林岱安先發蹲捕，吞下3連敗，決定換個捕手不令人意外，林岳平也直言：「在懸崖邊了」。

至於若能延長戰線，第5戰先發投手是不是布雷克？林岳平說：「不知道，今天贏了再講，我也沒有投手了。」

林岳平 胡智為 陳重羽

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