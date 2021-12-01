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日職／與樂天續約成億元男 宋家豪目標日本一

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天金鷲隊與台灣投手宋家豪（左）續約。圖／取自樂天金鷲隊推特
樂天金鷲隊與台灣投手宋家豪（左）續約。圖／取自樂天金鷲隊推特

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布與兩名外籍選手續約，分別是台灣好手宋家豪、美籍投手布希尼斯（Alan Busenitz），宋家豪明年年薪推估為1億1000萬日圓（約台幣2684萬元）。

宋家豪透過球團發表聲明表示：「能夠留在樂天真的非常開心，我在這邊交到很多朋友，家人也很喜歡仙台、東北，感謝球團的信任以及球迷的熱情應援，明年會以聯盟第一為目標，最後成為日本一，謝謝支持我們的大家。」

宋家豪今年是樂天牛棚勝利方程式的一員，出賽63場不僅突破個人紀錄，也是旅日台將單季出賽新紀錄，拿下3勝3敗、24次中繼以及7次救援成功，防禦率2.23，在球季後段松井裕樹因傷缺陣期間，頂起守護神一職。

今年是宋家豪與樂天隊兩年合約的最後一年，今年年薪為45萬美元（約4630萬日圓），明年球季薪水球團並未公布，但日本媒體「日刊體育」推估為1億1000萬日圓。

宋家豪 樂天金鷲 牛棚

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