中職／演外野美技卻丟1分 網友批蘇智傑球商太差

昨日台灣大賽第三戰，兄弟最終以7：4擊敗統一，也取得3勝0敗的絕對優勢，不過8局上卻發生了一次爭議守備，獅隊蘇智傑因為接了兄弟岳政華打的外野高飛球，導致球隊再掉1分、形成5分差落後重擊士氣，賽後也引發球迷討論。

8局上兄弟在一人出局三壘有人的情況下，岳政華和投手王鏡銘糾纏到兩好三壞，隨後打者將球揮成左外野界外高飛球，但左外野手蘇智傑仍決定以滑接方式將球接殺出局，雖然完成一次美技守備，卻也引發球迷熱議，因為當時一旦確定岳政華被接殺出局，因為距離夠遠，壘上的跑者岳東華就能起跑衝回本壘，而蘇智傑最後也回傳不及，因此獅隊再失一分。

比賽前6局打完形成2比2平手，兄弟在7局上靠陳子豪轟出3分砲打破僵局；8局上兄弟攻勢再起，獅隊先丟1分後，蘇智傑的這個選擇讓比分因此被擴大到5分差，意味著已經大過一支滿貫砲能追平的距離，而獅隊僅剩最後2個半局進攻。

對於這顆有爭議的美技守備，球迷多半認為蘇智傑不該去接這顆球，因此紛紛在影片底下留言，「蘇智傑球商太差，除非他有把握接球後能長傳本壘，不然根本不應該接。更何況他最後是滑接，接到球根本不可能來得及傳本壘」、「感覺蘇不該接那球的，落後了要賭投手能守住，接下去差到五分根本就更絕望了」、「回頭看蘇智傑那球接殺，就顯得很不理想」。

儘管球迷不認為接起這球是明智之舉，但轉播單位愛爾達的球評鄭景益倒有不一樣的看法，「這顆球當蘇智傑選擇要接，想要抓三壘上的跑者就很困難，再加上他又是採用這種滑接的方式，不過以這種狀況下來看，我覺得接起來也是有它的道理所在。」只是後續也就此打住，未進一步解釋說法。