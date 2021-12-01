棒球／張泰山加劉致榮豪華師資 玉山打擊訓練營開訓

玉山銀行與中華棒協舉辦「玉山打擊訓練營」，於12月1至3日在立德棒球場進行，講師團邀請到中華職棒全壘打王張泰山、職棒選手陽耀勳、張正偉等人以及旅美小將劉致榮，幫助46位臺灣青棒菁英，提升打擊實力。

1996年，19歲的張泰山以特考身份進軍職棒加入味全龍隊，在沒有開放高中畢業球員加入職棒前，是最年輕的職棒球員；張泰山中職生涯共擊出289支全壘打，與林智勝並列中職全壘打王，1338分打點也是第一，2018年正式自業餘隊引退，轉任教練，2020年考取A級教練資格。

陽耀勳業餘時期曾是投打二刀流，大學時，被日本職棒福岡軟銀鷹隊相中，以投手身份赴日發展，曾效力於日本職棒軟銀隊、美國職棒海盜隊，2015年回台加盟中華職棒，目前六個球季，平均3成08的打擊率。

張正偉則是在2009年加入中華職棒，在二軍磨鍊一年後，開始站穩一軍，11年球季，平均打擊率3成24，並多次入選中華隊。

旅美小將劉致榮在2016、17年曾代表新北市隊參加玉山盃，加盟MLB波士頓紅襪隊後，專注投手領域，但高中及大學時期，都是投打「二刀流」選手，有「陽明山大谷」之稱。