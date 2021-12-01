中職／兄弟拚奪冠推華德茲戰胡智為 助總：第4勝最困難

中職總冠軍賽今天將在台南棒球場進行第4戰，已經取得3勝0敗的中信兄弟只要再奪下1場勝利，就能抱回總冠軍；統一獅隊則要面臨背水一戰，推出胡智為先發對上華德茲。

兄弟在前2戰洲際主場就分別以2比0、8比3奪下2連勝，昨天移師澄清湖統一獅隊主場，兄弟仍靠著陳子豪轟出關鍵超前3分砲，最終以7比4奪下勝利，取得3勝0敗聽牌優勢，歷史上奪下3勝0敗的球隊，有100%機率可以抱回總冠軍。

成功拿下聽牌優勢，兄弟總教練林威助昨晚說，「系列賽是贏4場，不是3場結束，所以有4場拿到再來慶祝，沒拿到4場就是不要太鬆懈，那1勝是最困難的。」獅隊則是面臨背水一戰，今天要避免被4戰橫掃的狀況。

兄弟今天推出洋投華德茲先發，林威助接受媒體訪問指出，除了昨天已先發過的鄭凱文，其他投手都會在後面準備，目標就是搶下第4勝。由於華德茲季末才加入球隊，例行賽出賽數據並不多，對戰獅隊僅後援過1場比賽，當時投1.1局被敲1支安打、投2次四死球，失2分。

獅隊則是推出前旅美投手胡智為先發，胡智為是在今年透過季中選秀加入中職，例行賽曾先發對戰過兄弟3場、投19局，對戰防禦率3.32。

兄弟在這次系列戰中，前3場就累積7發全壘打是聯盟紀錄，打破2018年Lamigo桃猿的前3戰6轟。林威助表示，主要是選手沒有太多負面想法，「有負面想法就會要出棒不出棒，會覺得揮得不夠有力，擊出去的球品質也會不好；沒有負面想法就是把自己揮擊做好。」