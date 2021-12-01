中職／前15次爭冠未見景象 獅隊若0轟將寫隊史頭一遭

統一獅隊的衛冕之路走到窮途末路，今天在台南球場若未能扳回一城，就將以直落4場輸掉總冠軍賽，長打一消一長成為與中信兄弟之間的最大落差，獅子軍目前團隊仍然0轟，恐將寫下隊史第一次。

獅隊連輸3場，打了25支安打，在連敲24支一壘打後，才由林安可昨天在第8局敲出二壘打，擠出第一支長打，總冠軍賽前24安都是一壘打已追平聯盟紀錄，與2010年興農牛隊並列，當年牛隊以直落四輸給兄弟象隊。

兄弟3戰都開轟，系列賽7發全壘打已破隊史紀錄，以一棒擊沉的基調主導戰局，從第1戰詹子賢的陽春砲、第2戰周思齊的三分砲、第3戰陳子豪的三分砲，都一棒打開局面。

獅隊的長打被兄弟狠甩，致使局面陷入難以挽回，今年是他們第16次參與總冠軍賽，前15次最少1轟、最多11轟，若今年還是沒人可以敲出全壘打，將寫下獅隊參與台灣大賽以來頭一遭。