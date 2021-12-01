中職／台灣大賽最快今落幕 剩兄弟8人、獅隊1人未出賽

一年一度的台灣大賽來到第三場賽事，統一7-ELEVEn獅總算回到主場，不過他們並未選擇最得心應手的台南球場，而是來到澄清湖。兄弟派出鄭凱文出戰，獅隊則由猛威爾迎戰，戰局與前兩戰一樣，中信靠著全壘打致勝

2021-12-01 07:00