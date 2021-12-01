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中職／台灣大賽最快今落幕 剩兄弟8人、獅隊1人未出賽
中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝0敗的壓倒性優勢，最快今天就能在台南球場結束戰線，扣掉第4戰雙方先發投手胡智為、華德茲，統一獅隊僅剩3號捕手郭峻偉尚未出賽，兄弟則有8人還沒有亮相機會。
兩隊28人名單皆為12投、16野，前3場打完，獅隊因為先發投手霸能、猛威爾都短局數退場，提早啟用牛棚作戰，已有11名投手登板亮相，僅差今天的先發投手胡智為，就將完成全員登板，野手則僅差郭峻偉。
反觀兄弟先發投手德保拉、呂彥青、鄭凱文，最少都撐滿責任局數，也減少牛棚出賽機會，目前僅用到李振昌、吳俊偉、蔡齊哲、象魔力，仍有廖乙忠、陳琥、謝榮豪、吳哲源尚未出賽；野手部分則有捕手黃鈞聲、內野手陳偉漢、張志強、外野手李聖裕。
去年獅象爭霸打滿7場，最終完成兩隊28人皆全員出賽，今年若戰線無法延長，兄弟勢必將有球員全程當啦啦隊，未留下出賽紀錄。
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