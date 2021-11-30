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中職／助總、本人都沒發現的勝投 鄭凱文自知外界不看好

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
鄭凱文先發6局失2分，拿到生涯在總冠軍賽首勝。記者劉學聖／攝影
鄭凱文先發6局失2分，拿到生涯在總冠軍賽首勝。記者劉學聖／攝影

鄭凱文扛起總冠軍賽第3戰先發，以6局失2分優質先發，成為中信兄弟隊以7：4擊敗統一獅隊的功臣之一，他也取得生涯在台灣大賽首勝，賽後坦言自己也知道外界的不看好，但反而因此很平靜地去投。

鄭凱文生涯在澄清湖出賽29場、防禦率2.58，若只看先發數據更威猛，13場合計拿下9勝1敗、防禦率2.37，握有9成勝率，這些壓倒性數據，都是總教練林威助選擇將他放在第3戰的原因。

鄭凱文對這些數據不以為意，「我也不知道，不管在哪裡投球都一樣，想辦法讓球隊贏球，自己如何在比賽過程中降低失分，有守備幫忙也有打擊回來，就可以贏球。」

鄭凱文坦言，知道過往在台灣大賽成績不好，但告訴自己都過去了，「自己也知道，大家沒有那麼看好我，我沒有太大壓力，自己很放鬆平靜的去投比賽。」

有趣的是，鄭凱文投完6局退場，陳子豪在7局上敲出超前三分砲，正好讓鄭凱文取得勝投資格並一路領先到終場，但助總賽後卻沒注意到鄭凱文是勝投，先在記者會上口誤後再更正。

鄭凱文透露與助總的對話，「他說他不知道我勝投，其實我也不知道我自己勝投。」

鄭凱文 台灣大賽 統一獅

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