中職／陳子豪開轟還貢獻關鍵助殺 自嘲「一年傳準一次」

中信兄弟隊今天再以7：4擊敗統一獅隊，在總冠軍賽取得3勝0敗，陳子豪7局的三分砲一棒定勝負，前2戰合計7打數沒安打繼續留在第4棒，總教練林威助指出考量關鍵，「前幾次的打擊都打得滿扎實的，只是被接到而已。」

兄弟前2戰靠6轟拿到全部10分，詹子賢、岳東華、周思齊、許基宏都相繼開砲，第4棒的陳子豪反倒球棒靜悄悄。助總對這位「4番」的信賴，在第7局開花，面對劉軒荅敲出三分砲，陳子豪也靠這一轟獲選單場MVP。

林威助表示，陳子豪前幾次的打擊都打得很強勁，只是被接到，「短期的比賽1、2場沒安打，但他擊出去的球都很強勁，我們還是信任他，畢竟他在季賽後半段都是以第4棒出賽。」助總強調，一直抱持相信他的想法，「一個球隊的第4棒，也不用再特別說什麼。」

看著隊友先後開轟，陳子豪坦言會急，但不是想要跟進開轟，只要想要打出安打，「今天那顆球其實沒有說很紮實，剛好順著風出去，心理上面會比較開心一點。」

前2戰沒有安打，陳子豪說：「壓力不是打哪一棒，是打不好才會有壓力。」從18歲起披上兄弟球衣，完整參與兄弟的7年6亞，他也有很深感受，18、19歲時，跟著學長征戰，還沒有太多感受，「這幾年的話就要扛著先發，會感到可惜，有這麼多機會沒有把握住。」

陳子豪4局下還貢獻一次關鍵助殺，將蘇智傑擋在本壘前，經由重播輔助判決確認蘇智傑出局，林威助也認證關鍵，陳子豪則自嘲：「真的是一年傳準一次，很幸運出現在今天。」