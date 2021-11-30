中職／猛威爾傷勢埋未爆彈 餅總也認「失敗」

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
猛威爾。記者劉學聖／攝影
猛威爾。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天再以4：7輸給中信兄弟隊，洋投猛威爾先發1.1局壞球連發退場，總教練林岳平賽後證實有傷，和另一名洋投飛利士的狀況類似，選誰都是賭注，但以結果來看，「看起來是失敗的。」

猛威爾下半季就有狀態起伏，一度降下二軍調整，總冠軍賽納入28人名單，未料健康仍出狀況。

猛威爾此役先發1.1局被敲1安打、3保送，壞球連發，所用的38球裡只有18球好球，獅隊連兩場先發洋投撐不滿2局退場，為戰局埋下炸彈。

餅總表示，「猛威爾應該是受傷了，一直沒辦法控進去，第一次暫停就有稍微表示手不舒服，牛棚已經開始準備，三振後，防護員上去確認，他也表示應該是沒辦法投。」

林岳平指出，猛威爾季中就有狀況，但考量最近調整並不差，仍帶進總冠軍賽，「但是沒想到季後賽再次發生。」

獅隊的洋投4選3，最終淘汰唯一左投飛利士，林岳平指出，飛利士同樣是健康狀態考量，「飛利士也是這個狀態，當初在選，就是兩個都可能發生這個狀態，選了猛威爾，是因為上次中繼看起來是有壓制性，目前看起來是失敗的。」

退無可退的第4戰，獅隊交給本土投手胡智為，林岳平表示，「按照計畫，Hu’s coming一下。」還提前幫忙揭曉兄弟的先發投手，「他們是艾德華」，被糾正是華德茲後也很不好意思，自嘲「輸到暈掉」。

林岳平 牛棚 統一獅

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