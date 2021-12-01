中職／想學紅襪逆轉封王 獅缺Key man翻轉氣勢

一年一度的台灣大賽來到第三場賽事，統一7-ELEVEn獅總算回到主場，不過他們並未選擇最得心應手的台南球場，而是來到澄清湖。兄弟派出鄭凱文出戰，獅隊則由猛威爾迎戰，戰局與前兩戰一樣，中信靠著全壘打致勝，統一多是短程安打，形成比分差距，最後黃衫軍取得3勝0敗的絕對優勢。

去年統一7-ELEVEn獅在得分效率高的情況下，又有三位不錯的洋投，硬是逆轉劣勢，奪得年度總冠軍。然而今年依舊是統一與中信對戰，但狀況截然不同，獅隊在11月份面臨超級低潮，昔日的優勢不復見，反而成為最極端的狀況。前兩戰，統一在帳面上有17支安打，但沒有一支長打，兩戰竟然只得3分。反觀中信只有14支安打，但因為包含6支全壘打，輕鬆攻下10分。

去年兄弟過度倚賴洋投，最後他們氣力放盡，讓獅隊帶走最終勝利。今年面對獅子軍的打擊不振，黃衫軍除了首戰的德保拉外，毫不客氣的讓本土扛大旗，預留拉長戰線的空間。曾在阪神虎待超過10年的林威助總教練，派出同樣曾是阪神軍的呂彥青及鄭凱文擔任第二、三戰先發投手。統一投手方面，依舊是洋投連發，由布雷克、霸能及猛威爾登板，例行賽第二穩定的飛力士，及本土一哥古林睿煬，遭割愛沒入選名單。

第三戰的上半場，獅隊投手未讓兄弟有太多攻擊機會，然而並不是因為投手有壓制能力，而是因為壞球太多。二局黃衫軍就靠著四次四壞球保送，加上一支高飛犧牲打兵不血刃得到2分，猛威爾只投8個人次就被換下場，比前一戰的霸能更慘。獅隊換上江辰晏後，除了剛上場稍有不穩，但後來的一些大角度且偏低的曲球，兄弟不擅攻擊，得以讓獅子軍不被拉開比數。

可惜影響獅隊下半季戰局的不安定因子又再度浮現，七局出現守備失誤，再加上幾顆曲球未受主播青睞形成保送，讓兄弟攻勢再現。統一換下勞苦功高的江辰晏，由劉軒荅接替，成功連拿兩個出局數後，遭到陳子豪一棒擊沉，他擊出系列賽團隊第7支全壘打，而且是第3支三分砲，幫助黃衫軍取得超前。即使獅隊八局換上王鏡銘，被安打、保送、暴投都發生，獅隊多丟2分，兄弟全場又灌進7分之多。

中信兄弟每場比賽都有不同球員挺身而出，今天換成陳子豪，他在七局擊出三分砲，成為本場比賽的關鍵人物。 聯合報系資料照片

反觀統一，除了投手環節出問題、守備依舊不安定外，最慘的是團隊打線串聯不佳，他們對戰鄭凱文並不是打不到球，但就是不易得分。主要原因就是開路先鋒陳傑憲及林靖凱狀況不好，3至7棒雖然仍夠擊出安打，但仍是長打消失，只能靠著不斷的一壘安打搶分。他們在2、4局各得1分，勉強在上半場取得平手。

兄弟在八局下換上牛棚投手吳俊偉，獅隊好不容易才又開始有攻勢，靠著林安可的二壘安打追回2分，這僅僅是本次大賽中獅隊出現的第一支長打。可惜沒有後續的攻勢，依然是無法攻下更多分數，最後統一還是無力回天，4：7輸掉第三戰。要突破這樣的困境，獅隊教練團對於打線安排恐怕需要有所改變。

外野三帥長期是獅隊火力來源，但近來陳傑憲找不到打擊手感，蘇智傑及林安可則是長打消失，是獅隊打線本次大賽低迷的重要原因。 聯合報系資料照片

台灣大賽歷史上曾經出現7次3勝0負的局面，領先的球隊有5次直落4封王，另外2次則是第4戰輸球，到第5場才封王。這5次橫掃的賽事中，統一則是1次封王1次敗北，其中被橫掃的那年，林岳平是敗隊優秀球員，他應該是印象深刻。中華職棒在這樣的局面下，落後的球隊不但沒有翻盤過，甚至沒有出現第六戰，這無疑對衛冕軍統一而言是處於極為劣勢的局面。不過大賽還沒結束，獅隊仍是必須奮力一搏，而且世界棒壇史上確實曾經出現過大逆轉，其中又以2004年美聯冠軍賽的基襪大戰最為經典。

紐約洋基當年靠著強大的攻勢，前三戰豪取32分，取得3勝0敗的領先。轉捩點則是第四戰的9局下，原本仍處落後的紅襪，攻破洋基名人堂級的終結者李維拉，把戰局拉進延長賽，後靠著歐提茲敲出再見全壘打，重振原本低迷的士氣。第五戰紅襪又是先攻破李維拉，再靠歐提茲再見安打贏得勝利。後來的洋基打擊已沒有原本的霸氣，紅襪靠著幾位球員拉抬氣勢，趁勢逆轉戰局前進世界大賽，最終還拿下暌違86年後的冠軍。

2004年美聯冠軍賽，紅襪在馬上就要打包的情況下，靠著球員頑強的鬥志先逆轉了氣勢，再一步一步逆轉戰局，成為最後的大贏家。 歐新社資料照片

中信兄弟在例行賽最後3場賽事，就是靠單場雙響砲、再見全壘打及滿貫全壘打，大幅提振士氣，並帶進台灣大賽。然而統一7-ELEVEn獅從11月就一路低迷，賽事回到主場後，不乏有機會拉抬球隊氣勢，但多未能好好把握。若獅子軍想要延長賽事，第4戰恐怕需要做出不少調整，其中打線應該好好重新安排，最重要的是找出球員中能夠逆轉氣勢的Key Man，否則只能看著中信抱走金盃了。