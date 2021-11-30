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中職／陳子豪炸裂三分砲 兄弟3勝0敗握100%封王密碼

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中職／陳子豪炸裂三分砲 兄弟3勝0敗握100%封王密碼

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
陳子豪。記者劉學聖／攝影
陳子豪。記者劉學聖／攝影

又是全壘打決勝！陳子豪前兩戰扛4棒累積7打數無安打，中信兄弟隊在第3戰依然將他放在第4棒，第7局掃出三分砲為比賽定調，兄弟以7：4擊敗統一獅隊，總冠軍賽取得3勝0敗，根據歷史定律封王機率100%，過去7支3勝0敗球隊全數帶回金盃，兄弟封王只剩最後一哩路。

獅隊此役由猛威爾先發，又見控球老症頭，第2局開始找不到好球帶，連續保送周思齊、詹子賢、岳東華，一出局後留下滿壘局面退場，由江辰晏接手，先因保送奉送1分，王威晨高飛犧牲打再掉1分。

猛威爾只投1.1局，被敲1安打、3保送，丟掉2分，獅隊連兩場洋投短局數退場，江辰晏接手投4.2局，7局留下兩名壘上跑者退場，劉軒荅登板後被陳子豪扛出三分砲，突破2：2局面，一棒重挫獅子軍。

獅隊此役前7安打，依然是7支一壘打，系列賽前24安都是一壘打，追平2010年興農牛隊紀錄，當年牛隊直落四被淘汰，4戰打了24安都是一壘打：獅隊直到8局才由林安可敲出二壘打，等到第1支長打出現，帶有2分打點。

兄弟由生涯在澄清湖先發拿到9勝1敗的鄭凱文扛起此戰，投6局被敲5安打、失2分，因陳子豪適時超前的一棒，讓他的總冠軍賽第15場出賽、第2場先發，首度嘗到勝投滋味。

陳子豪 江辰晏

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