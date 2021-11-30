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中職／獅隊前24安一壘打平紀錄 兩次發生都爽到兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
林安可。記者劉學聖／攝影
林安可。記者劉學聖／攝影

統一獅隊盼一支長打，等到總冠軍賽第3戰第8局終於出現，林安可的二壘打，為獅隊中斷系列賽前24安都是一壘打，以平紀錄作收；總冠軍賽史上兩度出現系列賽前24安都是一壘打，對手都是「兄弟」。

獅隊前兩戰合計17支安打都是一壘打，短程安打難以有效串聯攻勢，致使戰局遭中信兄弟隊壓著打；來到第3戰，獅隊長打持續搞失蹤，今天的前7安都是一壘打，累積系列賽前24安都是一壘打，追平2010年興農牛隊保持的紀錄。

當年牛隊與兄弟象隊爭冠，直落4戰落敗，面對象隊3大洋投，整個系列賽打了24支安打都是一壘打，獅隊只用3戰追平，避免改寫新紀錄，要感謝林安可。

林安可第8局從吳俊偉手中敲出二壘打、帶有2分打點，獅隊在連續產出24支安打後等到首支長打。

林安可 統一獅

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