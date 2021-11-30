快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

中職／岳政華第2度打總冠軍賽 比起打擊更注重守備

中央社 / 高雄30日電
中信兄弟岳政華。 聯合報系資料照
中信兄弟岳政華。 聯合報系資料照

中職中信兄弟岳政華第2度打總冠軍賽，因為打擊狀況不佳壓力比去年更大，不過他並不氣餒，希望注重在守備及跑壘，總冠軍賽首戰就演出守備美技，盼能接到的球就盡量接。

年僅20歲的岳政華已經是第2次打總冠軍賽，談到2次是否有不同感覺，他今天接受媒體訪問時表示，「去年一開始滿緊張的，但是因為還年輕，不會把壓力放太大；今年一整年想要把成績打起來，又沒有打很好，就壓力比較大。」

岳政華在首戰先發時，3打數沒有敲出安打，吞下2次三振。不過岳政華指出，因為總冠軍賽是短期比賽，不能因為前面比賽打不好，就認為自己後面也會打不好，「盡量把球打強，打不好也可以有安打，不要讓自己壓力太大，今天大膽一點。」

因為打擊狀況沒有很理想，岳政華比較注重在守備、跑壘，27日首戰他就在中外野演出美技，往後移動的同時跳躍接殺，守住有可能形成長打的球，被接殺的郭阜林也脫帽向他致敬。

談到這個美技，岳政華今天表示，「盡量能接得到的球就接，那時候其實判斷沒有很好，一開始轉錯邊球又在後面，當下就有點緊張，盡量手伸出去接球，能接到滿幸運的，如果失分責任很大。」

岳政華的哥哥岳東華在總冠軍系列賽打擊表現搶眼，首戰轟出全壘打，第2場也有1支安打、1次保送演出，除了跟哥哥一起在球場上奮戰，岳政華的另一名哥哥岳少華（效力富邦悍將）前2戰也有跟爸爸來球場看球，得到全家人的鼓勵。

富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／二局下統一獅林子豪關鍵安打得分 1:2仍落後兄弟

中職／助總給岳政華守備好評 陳文杰接手中外野有考量

中職／詹子賢、岳東華連兩打席開轟 總冠軍賽史上第6次

中職／獅象首戰打線出爐！林靖凱扛首棒、岳政華中外野

相關新聞

中職／四局下獅隊陳重廷重要一擊 2:2追平兄弟

●四局下 ─ 中信兄弟 2:2 統一 統一攻勢由三棒蘇智傑擊出內野安打，再加上對手失誤上二壘展開，四棒林安可安打，蘇智傑跑過三在本壘出局。五棒郭阜林獲保送，獅隊一、二壘有人，六棒林子豪界外

中職／獅隊洋投埋炸彈失2分落後 猛威爾只撐1.1局壞球連發

統一獅隊在總冠軍賽連兩戰先發洋投「閃退」，霸能第2戰只撐2局、狂失6分，挨了2發三分砲，第3戰猛威爾也早退，第2局連續3...

中職／戰勝病魔後首度開球 潘忠韋：難以形容的感動

中職總冠軍賽今天在高雄澄清湖棒球場進行，之前戰勝白血病的球評潘忠韋在賽前開球，經過2年與病魔對抗後，第一次拿起棒球，並將...

中職／象迷喊他名字掀敗人品論戰 高國慶對另一事更納悶

統一獅隊在總冠軍賽第2戰遭中信兄弟隊4轟狙擊，以3：8輸球，獅隊9局換投空檔，象迷吶喊高國慶的名字、要他登板投球，引發球...

中職／鄭凱文握「澄清湖王」數據 助總坦言是考量

中信兄弟隊在總冠軍賽前3戰排出2名先發土投，統一獅隊總教練林岳平坦言：「確實和想的不一樣」，但這樣的安排算有意外，仍看得...

中職／野性林子豪超直白 打鄭凱文「我好像打滿扎實」

面對中信兄弟隊推出鄭凱文先發，統一獅隊今天先發打線納入19歲小將林子豪，總教練林岳平點名他就是打鄭凱文打最好的左打，笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。