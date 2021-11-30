中職／岳政華第2度打總冠軍賽 比起打擊更注重守備

中職中信兄弟岳政華第2度打總冠軍賽，因為打擊狀況不佳壓力比去年更大，不過他並不氣餒，希望注重在守備及跑壘，總冠軍賽首戰就演出守備美技，盼能接到的球就盡量接。

年僅20歲的岳政華已經是第2次打總冠軍賽，談到2次是否有不同感覺，他今天接受媒體訪問時表示，「去年一開始滿緊張的，但是因為還年輕，不會把壓力放太大；今年一整年想要把成績打起來，又沒有打很好，就壓力比較大。」

岳政華在首戰先發時，3打數沒有敲出安打，吞下2次三振。不過岳政華指出，因為總冠軍賽是短期比賽，不能因為前面比賽打不好，就認為自己後面也會打不好，「盡量把球打強，打不好也可以有安打，不要讓自己壓力太大，今天大膽一點。」

因為打擊狀況沒有很理想，岳政華比較注重在守備、跑壘，27日首戰他就在中外野演出美技，往後移動的同時跳躍接殺，守住有可能形成長打的球，被接殺的郭阜林也脫帽向他致敬。

談到這個美技，岳政華今天表示，「盡量能接得到的球就接，那時候其實判斷沒有很好，一開始轉錯邊球又在後面，當下就有點緊張，盡量手伸出去接球，能接到滿幸運的，如果失分責任很大。」

岳政華的哥哥岳東華在總冠軍系列賽打擊表現搶眼，首戰轟出全壘打，第2場也有1支安打、1次保送演出，除了跟哥哥一起在球場上奮戰，岳政華的另一名哥哥岳少華（效力富邦悍將）前2戰也有跟爸爸來球場看球，得到全家人的鼓勵。