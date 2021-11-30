中職／戰勝病魔後首度開球 潘忠韋：難以形容的感動

中職總冠軍賽今天在高雄澄清湖棒球場進行，之前戰勝白血病的球評潘忠韋在賽前開球，經過2年與病魔對抗後，第一次拿起棒球，並將球投出去，「是很難用言語形容的感動。」

潘忠韋在2019年底被診斷出罹患急性白血病，經過2次骨髓移植，已經順利出院，身體狀況也慢慢恢復中，目前每天日行萬步、儲備體力。潘忠韋不但在日前的徐生明盃少棒賽首度復出擔任球評，也在今天的中職總冠軍賽亮相、擔任開球嘉賓。

經過2年終於回到棒球場，潘忠韋接受媒體訪問時表示，「等了很久才走到，過程中很多支持我的朋友給我加油打氣，讓我一步步可以走到這裡，所以開球的時候是很難用言語形容的感動。」

潘忠韋指出，在發病之後幾乎2年時間都沒有碰到棒球，之前放一顆球在病房裡，不過只是「觀賞用」，今天是生病後首度拿起球、把球投出去，讓他感觸非常深。離開球場2年時間，潘忠韋表示，很多時候都在病房內看著球賽自言自語，「今天有機會來到現場，我覺得滿不真實的。」

以前效力La New熊隊的潘忠韋，主場就是在澄清湖球場，他表示，「剛剛我停好車時，就覺得熟悉的感覺回來了，走過來還想到林智勝以前在這邊辦婚禮，很多以前在這邊的點點滴滴瞬間集結，回到我的腦海裡。」

潘忠韋也談到，2年前在播冬季聯盟時，還與當時還在二軍的兄弟教練林威助聊到新秀江坤宇，「好像是才2天前的感覺，我覺得時間真的過很快，這2年看很多選手成長、變化，感覺有點承受不住，心情很激動。」