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中職／四局下獅隊陳重廷重要一擊 2:2追平兄弟
●四局下 ─ 中信兄弟 2:2 統一
統一攻勢由三棒蘇智傑擊出內野安打，再加上對手失誤上二壘展開，四棒林安可安打，蘇智傑跑過三在本壘出局。五棒郭阜林獲保送，獅隊一、二壘有人，六棒林子豪界外飛球出局；七棒陳重廷擊出重要一壘安打，林安可回壘得一分，獅隊追平比數，之後獅隊未能再得分。
●二局下 ─ 中信兄弟 2:1 統一
統一藉由四棒林安可安打率先上壘，接著五棒郭阜林打擊，林安可野手選上二壘，六棒林子豪一壘安打送回一分，隨後無攻勢，這半局只得一分，仍以一分落後兄弟。
●二局上 ─ 中信兄弟 2:0 統一
台灣大賽第3戰，統一獅猛威爾也提早退場，第2局連續3保送留下滿壘局面退場，最終只投了1.1局失2分。
猛威爾連續保送周思齊、詹子賢、岳東華，雖面對高宇杰飆出三振，內容仍顯現控球不穩，獅隊投手教練納瓦洛、防護員上丘關心狀況後決定換投，由江辰晏接替投球，先是投出四壞球送兄弟一分，接著兄弟一棒王威晨高飛犧牲打再得一分，兄弟以2:0取得領先，連續三戰均是率先開張的球隊。
猛威爾連續3打席四壞球，追平總冠軍戰紀錄，前一次出現為2020年第4戰獅隊江承峰。
猛威爾此役帳面成績先發1.1局、失2分，被敲1安打、3保送，共用38球裡只有18好球。
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