快訊

學者稱LSE未持有論文口試報告 蔡總統透過律師4點反擊

遭疑三等警察特考獨厚警大生？ 考選部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊洋投埋炸彈失2分落後 猛威爾只撐1.1局壞球連發

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一隊猛威爾。 記者劉學聖／攝影
統一隊猛威爾。 記者劉學聖／攝影

統一獅隊在總冠軍賽連兩戰先發洋投「閃退」，霸能第2戰只撐2局、狂失6分，挨了2發三分砲，第3戰猛威爾也早退，第2局連續3保送留下滿壘局面退場，最終1.1局失2分，這兩戰兩洋投合計只投3.1局。

獅隊去年靠3洋投稱霸台灣大賽，今年卻只剩布雷克可靠，洋投為戰況埋炸彈，今天在澄清湖棒球場的第3戰，由猛威爾先發，第1局開局被王威晨敲出安打，接下來連抓3個出局數，進入第2局控球走鐘。

猛威爾連續保送周思齊、詹子賢、岳東華，雖面對高宇杰飆出三振，內容仍顯現控球不穩，獅隊投手教練納瓦洛、防護員上丘關心狀況後決定換投，由江辰晏接替投球。

猛威爾連續3打席四壞球，追平總冠軍戰紀錄，前一次出現為2020年第4戰獅隊江承峰。

猛威爾此役帳面成績先發1.1局、失2分，被敲1安打、3保送，共用38球裡只有18好球。

統一獅 周思齊

延伸閱讀

中職／總冠軍賽第3戰移師澄清湖 獅隊回主場拚止敗

中職／獅隊又陷絕境不怕 陳傑憲想起餅總的土味情話

中職／猛威爾、胡智為大起大落 雄獅難翻轉戰局

中職／鄭凱文要為兄弟拚3連勝 獅隊推出猛威爾不能再輸

相關新聞

中職／四局下獅隊陳重廷重要一擊 2:2追平兄弟

●四局下 ─ 中信兄弟 2:2 統一 統一攻勢由三棒蘇智傑擊出內野安打，再加上對手失誤上二壘展開，四棒林安可安打，蘇智傑跑過三在本壘出局。五棒郭阜林獲保送，獅隊一、二壘有人，六棒林子豪界外

中職／獅隊洋投埋炸彈失2分落後 猛威爾只撐1.1局壞球連發

統一獅隊在總冠軍賽連兩戰先發洋投「閃退」，霸能第2戰只撐2局、狂失6分，挨了2發三分砲，第3戰猛威爾也早退，第2局連續3...

中職／戰勝病魔後首度開球 潘忠韋：難以形容的感動

中職總冠軍賽今天在高雄澄清湖棒球場進行，之前戰勝白血病的球評潘忠韋在賽前開球，經過2年與病魔對抗後，第一次拿起棒球，並將...

中職／象迷喊他名字掀敗人品論戰 高國慶對另一事更納悶

統一獅隊在總冠軍賽第2戰遭中信兄弟隊4轟狙擊，以3：8輸球，獅隊9局換投空檔，象迷吶喊高國慶的名字、要他登板投球，引發球...

中職／鄭凱文握「澄清湖王」數據 助總坦言是考量

中信兄弟隊在總冠軍賽前3戰排出2名先發土投，統一獅隊總教練林岳平坦言：「確實和想的不一樣」，但這樣的安排算有意外，仍看得...

中職／野性林子豪超直白 打鄭凱文「我好像打滿扎實」

面對中信兄弟隊推出鄭凱文先發，統一獅隊今天先發打線納入19歲小將林子豪，總教練林岳平點名他就是打鄭凱文打最好的左打，笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。