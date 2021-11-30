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中職／獅隊洋投埋炸彈失2分落後 猛威爾只撐1.1局壞球連發
統一獅隊在總冠軍賽連兩戰先發洋投「閃退」，霸能第2戰只撐2局、狂失6分，挨了2發三分砲，第3戰猛威爾也早退，第2局連續3保送留下滿壘局面退場，最終1.1局失2分，這兩戰兩洋投合計只投3.1局。
獅隊去年靠3洋投稱霸台灣大賽，今年卻只剩布雷克可靠，洋投為戰況埋炸彈，今天在澄清湖棒球場的第3戰，由猛威爾先發，第1局開局被王威晨敲出安打，接下來連抓3個出局數，進入第2局控球走鐘。
猛威爾連續保送周思齊、詹子賢、岳東華，雖面對高宇杰飆出三振，內容仍顯現控球不穩，獅隊投手教練納瓦洛、防護員上丘關心狀況後決定換投，由江辰晏接替投球。
猛威爾連續3打席四壞球，追平總冠軍戰紀錄，前一次出現為2020年第4戰獅隊江承峰。
猛威爾此役帳面成績先發1.1局、失2分，被敲1安打、3保送，共用38球裡只有18好球。
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