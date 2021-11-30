中職／誤會高國慶腳程快 象魔力G2掉分懊惱「傳錯了」

統一獅隊在總冠軍賽前兩戰合計攻下3分，只有1分是靠安打搶下，另外2分都是野手選擇，其中還包括中信兄弟隊洋投象魔力的「誤會」，錯把高國慶當成腳程好的選手，傳一壘後轉身看到高國慶才頓悟傳錯了。

獅隊在第2戰第8局靠2安打、1失誤攻占滿壘，陳重廷的二壘方向滾地球先送回1分，陳重羽打向投手正面，象魔力擋了一下接球後，看了一眼三壘往本壘跑到一半的高國慶，決定傳一壘，讓高國慶輕鬆跑回這一分。

象魔力表示，「有先預想可能的狀況，如果打回來速度夠快，會先傳二壘製造雙殺，但速度不夠快，自己沒有接到 ，剛好在腳邊，當下有2個選擇，傳本壘觸殺高國慶，選擇傳一壘是因為有很大分差，抓出局數比較重要。」

傳完球，回身發現高國慶還沒回到本壘，象魔力就知道自己傳錯了，「傳出去發現高國慶怎麼還沒跑回本壘，當下覺得如果傳本壘不丟那1分，也是不錯的選擇。」

高國慶的腳程慢的全中職知名，象魔力也見識到了，趁著強襲球防護員、翻譯上去關心，象魔力一直說：「我傳錯地方了，怎麼會這樣。」