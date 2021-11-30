中職／旅美5年3冠 胡智為也想幫猛獅「帶冠」

總冠軍賽明天進行第4戰，統一獅隊可能由胡智為先發登板，他過去在小聯盟曾連5年打季後賽、3度奪冠，被說「命中帶冠」，他笑說：「我也這麼希望」。

獅隊目前在系列賽處於0勝2敗，落後中信兄弟隊，今天一戰不管勝敗，獅隊在第4戰仍是劣勢，只差在1勝2敗或0勝3敗，胡智為若扛第4戰，無論如何都要全力擋下兄弟。

球季尾聲，總教練林岳平透露總冠軍賽28人名單規劃時，曾說帶胡智為的機率是「50、50」，他坦言也知情，「我知道，但沒什麼好去想，總教練有總教練的考量，有帶我就是全力以赴，如果是另外那50，就是好好幫隊友加油。」

最終確定納入名單，胡智為表示，「目前沒有接獲任務，每場都做好準備。」他說現在就是每天做好準備，「所以訓練量需要花時間去思考，自己也有一些經驗。」

胡智為在旅美時期的季後賽經驗豐富，從2014到18年連5年都參與，3次拿到冠軍，現在獅隊也需要他能成為幸運星。

有了5度美職季後賽經驗，如今也有了台灣大賽初體驗，胡智為笑說：「很興奮啊！畢竟在自己國家，很像打國際賽，球迷很多、加油聲也很大聲，和之前在美國還是不一樣。」將在主場登板，對他而言沒有太大差別，「在哪裡打都一樣，不管是洲際、台南，最後3個字都是棒球場。」

胡智為在例行賽的投球，常讓人有情緒全寫在臉上的感覺，他對此解釋，「每個人有每個人個性，我的發洩可能是怒吼、可能是講話，但不是針對人，我是在提醒自己要更專注，有時候不講話、太安靜會恍神，我連玩電動、做功課打字都會喊一下。」