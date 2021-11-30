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中職／鄭凱文握「澄清湖王」數據 助總坦言是考量

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
中信兄弟先發投手鄭凱文。圖／聯合報系資料照
中信兄弟先發投手鄭凱文。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊在總冠軍賽前3戰排出2名先發土投，統一獅隊總教練林岳平坦言：「確實和想的不一樣」，但這樣的安排算有意外，仍看得出邏輯。

兄弟將總冠軍賽首戰交給絕對王牌德保拉先發，是唯一不出外界預料的選擇，第2戰交給呂彥青，第3戰則上鄭凱文，和餅總原先的盤算很不一樣。

看似邏輯之外的出牌，其實沒有太不合常理，餅總指出呂彥青對戰獅隊成績很好，鄭凱文也不差，「相較起來，華德茲的狀況比較不曉得，可能他們也這樣覺得。」

林威助解釋第3戰交給鄭凱文的原因，「對統一的戰績算還不錯，在這個球場成績滿好的，畢竟他今年也是有10勝的投手。」」

鄭凱文生涯在澄清湖球場出賽29場、防禦率2.58，若只看先發數據更威猛，13場合計拿下9勝1敗、防禦率2.37，握有9成勝率，這些壓倒性數據，助總說：「都有考量。」

鄭凱文 呂彥青 林岳平

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