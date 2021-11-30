中職／野性林子豪超直白 打鄭凱文「我好像打滿扎實」

面對中信兄弟隊推出鄭凱文先發，統一獅隊今天先發打線納入19歲小將林子豪，總教練林岳平點名他就是打鄭凱文打最好的左打，笑說希望今天看到「野性的林子豪」。林子豪聽聞後憨問：「是場上要吼來吼去嗎？」他笑說如果在關鍵時刻有表現，或許有機會出現「野性」的自己。

獅隊在系列賽處於0勝2敗，今天回到主場作戰，前進澄清湖棒球場，打線最大的改變是指定打擊換上林子豪，三壘則交給陳重廷。

對於安排林子豪先發，林岳平解釋：「他是打鄭凱文打最好的左打」。「餅總」話夾子一開，也笑談林子豪個性比較靦腆，希望此役可以看到野性的林子豪，像是上壘後rap一下。

林子豪坦言首戰代打充滿緊張，連腳都在發抖，心臟也蹦蹦蹦跳，三振下來後，學長都要他不要在意。他也感受到總冠軍賽打起來張力不同，「比完賽下來，感覺全身都沒什麼力，在場上精神、體力消耗更快，到車上一放鬆就全身痠軟。」

今天接獲先發任務，他認為緊張感已經少了不少，「都排上場了，就是盡全力表現我最好的一面，排DH就是專心打擊，比較相信我在打擊這方面的能力。」

林子豪昨天也看了對戰鄭凱文的影片，很直率說：「我好像都打滿扎實的，第二場碰到時，好像沒有特別抓什麼球，好球進來就積極出棒，今天也會以這種心態上去打。」

聽聞餅總的「野性林子豪」說法，他笑問：「場上吼來吼去嗎？」他也期望今天可以兌現餅總的期望，「上壘應該會很亢奮，如果是關鍵時刻，有機會（出現野性林子豪）。」