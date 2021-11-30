麥寮高中青棒隊征戰黑豹旗 對決「死亡之組」奪季軍
雲林縣麥寮高中棒球隊征戰今年的黑豹旗青棒賽，一路過關斬將奪得季軍，創下隊史最佳紀錄，全校師生與有榮焉；捕手余政陽獲選黑豹之星，左投手蔡昊峻單場13K，實力驚人，潛力無窮。
校長林正雄表示，該校青棒隊12年前成立，雖非傳統名校，但凝聚力強，成員相當自律，在總教練楊博超、投手教練吳秉倫、打擊教練許國隆及助教李皇瑋專業訓練下，穩固扎實球技。
林正雄說，球隊最佳成績是4年前挺進八強，今年「籤運不佳」，從64強開始，堪比展開與「死亡之組」的對決，接連擊敗南英、東石、三民等傳統棒球勁旅晉級前四強，可惜在四強賽以1分之差惜敗穀保家商，但寫下隊史最佳季軍，雖敗猶榮，實力各界有目共睹。
今年高一的捕手余政陽來自台東，原有機會進入著名的高苑工商青棒隊，但他認為機會來了就把握，選擇到雲林發展，並秉持「無論結果如何，活在當下最重要」的初衷奮戰，今年球隊一起上戰場，展現絕佳默契，闖出好成績，就是當初選擇的最佳印證。
高二生左投蔡昊峻是在地學子，小學2年級開始打棒球，這次黑豹旗創下單場13次記錄，令球評讚嘆且驚豔，前途不可限量；「失敗就繼續努力」自我要求高的蔡昊峻，按部就班接受體能及球技訓練，更因有強大的心理素質，無懼任何挑戰，立志朝職棒之路發展。
林正雄說，這次球隊能締造好成績，歸功教練團日以繼夜的專訓，功不可沒，同樣有著「棒球魂」的麥寮鄉民代表會主席韓青山，更以實質資源應援球隊，讓師生無後顧之憂，安心上戰場，不僅是球隊頭號支持者，更是不可或缺的幕後英雄。
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