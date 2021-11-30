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中職／象迷喊他名字掀敗人品論戰 高國慶對另一事更納悶

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅高國慶達成職棒生涯1800安里程碑，賽後向球迷揮手致意。記者余承翰／攝影
統一獅高國慶達成職棒生涯1800安里程碑，賽後向球迷揮手致意。記者余承翰／攝影

統一獅隊在總冠軍賽第2戰遭中信兄弟隊4轟狙擊，以3：8輸球，獅隊9局換投空檔，象迷吶喊高國慶的名字、要他登板投球，引發球迷兩面論戰，高國慶談到此事回應：「我覺得滿享受的啊！」他坦言，對於代打時全場吶喊更不解。

兄弟第2戰打來順風順水，第1局周思齊、第2局許基宏都敲三分砲，比分早早拉開，高國慶第8局上場代打時，象迷紛紛鼓掌吶喊歡迎「大學長」的登場，再來是9局鄭鈞仁受傷換投的空檔，全場再度高喊高國慶的名字，要他上場投球。

網路上掀起兩面論戰，有人認為高國慶也只是笑笑回應、覺得有趣，不必擴大解釋，但也有球迷覺得「敗人品」。

高國慶今天賽前被問到是否介意此事，他表示，「沒有啦！很享受好不好，不至於讓比賽變得很無聊。」倒是對於代打時的吶喊聲比較不解，「我連上來打他們也吶喊，不知道什麼意思，是穩贏、所以我來打一打也好嗎？」他對此也僅是笑說：「當然享受啊！出來看看大家。」

獅隊在總冠軍賽處於0勝2敗落後，高國慶看待學弟們面對逆境的態度，點出「異常冷靜」，他說：「去年打過，今年都成長了。」

高國慶的態度也很淡然，他說：「打到現在，就是比誰的犯錯少，比誰可以把例行賽的能發揮出來，今年大家都很冷靜，知道自己要做什麼，只能說或許對方更清楚。」看待今天一戰，他說：「今天贏了，就是再贏3場，今天輸了，就是再贏4場。」

高國慶 統一獅 許基宏

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