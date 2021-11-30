日職／陽岱鋼新東家 日媒認為軟銀可能會意外殺出

旅日好手陽岱鋼今年賽季結束後，原先傳出願意續留巨人，不料卻又回心轉意選擇離隊，結束和母隊長達5年合作。根據日本媒體《FRIDAY Digital》報導指出，軟銀有可能網羅陽岱鋼。

本賽季是34歲的陽岱鋼和巨人5年15億日圓合約的最後一年，然而他在一軍出賽的機會不多，開季先從二軍出發，卻因表現不佳一度被下放至三軍調整，直到8月底才升上一軍，但在一軍期間幾乎都是以代跑、代守、代打等方式上陣，沒有太多機會能在打擊上一展長才，最終陽岱鋼在一軍只出賽7場，7打數僅1安打，打擊率只有1成43。

日本媒體報導指出，陽岱鋼如果續留巨人，年薪可能只剩10分之1，大約為3000萬日圓，因此不論是從薪水方面來看，或是發揮空間來想，陽岱鋼沒有太多留在巨人的理由和誘因。

據《FRIDAY Digital》透露，陽岱鋼有可能會在意料之外加盟軟銀，因為陽岱鋼曾就讀福岡第一高校，當時參加選秀會時也表達過想加入軟銀的意願，再加上哥哥陽耀勳過去也為軟銀的一員，因此陽岱鋼極有可能將軟銀列入自己下一站的候選名單。