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PLG／開幕戰領取冠軍戒指 富邦勇士展開衛冕之路

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士將於開幕戰賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士將於開幕戰賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式。圖／台北富邦勇士提供

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊12月4日至5日在主場和平籃球館舉辦「台北富邦銀行 We BELIEVE憑我相信 主場開幕周」，為新賽季重磅揭幕，延續冠軍傳統，勇士12月4日RING NIGHT開幕迎戰上賽季總冠軍賽對手福爾摩沙台新夢想家，賽前將隆重舉辦冠軍戒指頒獎儀式，並展開衛冕之路。

歷經三個多月的手工訂製，勇士為PLG元年冠軍重金打造的戒指誕生，這枚冠軍戒指對勇士來說別具特殊意義，它象徵PLG元年總冠軍，也代表20年來首支職業冠軍隊伍，更適逢富邦集團60周年慶，每一份含意都融入在這枚戒指上。  戒體使用永久保存不變質的K金材質搭配白鑽，周圍雕刻奪冠陣容背號，注入冠軍精神標語「ALL FOR ONE」、上季年度口號「這場我在」及富邦集團60周年視覺設計，實木戒盒上還特別雷射雕刻每一位成員的背號和名字。

憑著堅強的信念和力量，勇士迎接新賽季的開始，年度口號「憑我相信WE BELIEVE」特別邀請來自日本的街頭書法藝術家Soyamax曾山尚幸提筆，透過充滿力道的筆畫，精準呈現今年口號的態度。

12月5日下午2點30分舉辦Fubon Angels年度徵選決選，緊接著開賽表演更邀請到「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯擔綱演出，球團特別邀請鼓鼓跨刀為勇士打造年度主題曲《喊聲》，這將會是勇士專屬必勝單曲《喊聲》首次獻唱，當日進場球迷皆可獲得勇士輝煌金球衣、富邦金控60周年手燈和加油手舉牌，讓整座城市再度沸騰。

富邦勇士 PLG 台新夢想家

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